L. Sólymos: Je na nás, aké kompromisy spravíme pre ochranu prírody

Minister životného prostredia pripomína, že na zmeny nie je potrebný len envirorezort, ale aj iné organizácie.

Na archívnej snímke minister životného prostredia László Sólymos — Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 6. januára (TASR) - Prístup k ochrane prírody na Slovensku sa podľa šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) musí zmeniť. "Hovoríme hlavne o tých lokalitách a regiónoch, kde máme čo chrániť, tam, kde máme národné parky, chránené územia. Chceli by sme nastaviť jednoznačné pravidlá," skonštatoval v rozhovore pre TASR s tým, že nie je jasné, ako by sa malo v národných parkoch správať.

Sólymos pripomína, že na zmeny však nie je potrebný len envirorezort, ale aj iné organizácie. "Jednoducho si musíme všetci povedať, ako to chceme riešiť. My na ministerstve životného prostredia máme o tom predstavu, ako by sme to chceli riešiť," povedal Sólymos. Okrem iného preto inicioval prijatie národného memoranda o lese, ktoré by malo priniesť spoluprácu zainteresovaných a lepšiu ochranu chránených území.

Ako však ukázali návrhy memoranda, ktoré prišli z dielne envirorezortu aj agrorezortu, ich predstavy o prístupe k chráneným územiam sa líšia. "Sme na začiatku cesty... Teraz je to o tom, aby sme si sadli a začali sa baviť " uviedol na margo diskusií Sólymos. Koľko môžu trvať, odhadnúť nevie, tému však chce riešiť intenzívne. Dúfa, že záverom bude pozitívny výstup. "Je to na nás, ako sa k tomu postavíme, aké spravíme kompromisy, aby sme našu prírodu ochránili, aby sme na tom nestrácali všetci a aby nestrácala príroda," zhrnul.

Sólymos chce podľa svojich slov nastaviť pravidlá tam, kde sa dohodlo, že ide o vzácne územia. "Aby národný park naozaj fungoval ako národný park. Preto sme hovorili, že podľa nás by bolo ideálne, keby územie, ktoré nazývame národným parkom, bolo pod jednou správou. Musíme si stanoviť pravidlá, čo by mal národný park spĺňať," poznamenal šéf envirorezortu. Poukazuje, že podľa IUCN (Medzinárodnej únie pre ochranu prírody) má v národnom parku 50 až 75 percent územia fungovať v bezzásahovom režime.

Na riešenie ochrany vzácnych území a zastavenie ničenia posledných zvyškov prirodzených horských lesov na Slovensku vyzvali vládu opakovane aj desiatky odborníkov a mimovládnych organizácií. Problém vidia v "masívnej ťažbe" a výstavbe lesných ciest. Žiadajú, aby sa zvýšila rozloha prísne chránených území. Na situáciu v lesoch a národných parkoch reaguje aj iniciatíva My sme les, ktorá sa stala najúspešnejšou online environmentálnou podpisovou akciou na Slovensku. Doteraz ju podporilo vyše 64.000 ľudí.