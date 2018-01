TASR

Dnes o 09:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kanadskí hokejisti do 20 rokov vybojovali v Buffale zlato

Vo finále Kanaďania zvíťazili nad Švédskom a o svojom triumfe rozhodli 100 sekúnd pred koncom zásluhou Tylera Steenbergena.

Na snímke kanadský hokejový tím, ktorý sa raduje zo zisku zlata v Buffale. — Foto: TASR/AP

Buffalo 6. januára (TASR) - Titul svetového šampióna si na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v americkom Buffale vybojovali hokejisti Kanady. Vo finále zvíťazili nad Švédskom 3:1, o svojom triumfe rozhodli 100 sekúnd pred koncom zásluhou Tylera Steenbergena. Kanada si týmto triumfom vybojovala sedemnásty titul v histórii MS, pre Švédov to bolo jedenáste neúspešné finále. V dueli sa predstavil ako jeden z čiarových rozhodcov Slovák Peter Šefčík.

Finále: Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Góly: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) – 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodovali: Kaukokari (Fín.), Šír (ČR) – Šefčík (SR), Ondráček (ČR), vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše Steen 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 17.544 divákov. Zostavy: Švédsko: Gustavsson – Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg – Karlström, Nylander, Andersson – Pettersson, L. Lindström, Boqvist – Söderlund, Lundeström, Steen – Davidsson, Gustafsson, Jonsson Fjällby – Zetterlund Kanada: Hart – Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, Foote – Dubé, Steel, Kyrou – Katchouk, Raddysh, Thomas – Comtois, Howden, Formenton – Gadjovich, Steenbergen, Batherson – McLeod.

Prvá tretina priniesla veľmi vyrovnaný hokej. Obe mužstvá si vypracovali niekoľko sľubných šancí, Kanaďania sa dokonca radovali z gólu, rozhodca Šír však ešte predtým, než prešiel puk za bránku, prerušil hru. Gustavsson však nemal puk pod kontrolou.

V druhej tretine napokon predsa len otvorili skóre Kanaďania, gól Dubého po rýchlom protiútoku už platil. Potom mal najskôr obrovskú šancu Lundeström, ale proti jeho strele z medzikružia výborne zasiahol Hart. Neskôr spálil ďalšiu šancu veľkú šancu Švédov Zetterlund. V 33. minúte mali Kanaďania možnosť presilovky, ale po chybe sa dostal k puku Söderlund a strelou švihom vyrovnal. Švédi mali po 40. minútach streleckú prevahu, ale hra bola aj naďalej vyrovnaná.

V treťom dejstve najskôr po strele Sellgrena od modrej čiary zvonila žrď bránky Kanady, päť minút pred koncom trafil konštrukciu bránky aj Raddysh na druhej strane. O titule napokon "javorové listy" rozhodli 100 sekúnd pred koncom. Timmins našiel strieľanou prihrávkou pred bránkou Tylera Steenbergena, ktorý dostal puk do siete. Švédi následne odvolali brankára, k puku sa však dostal Alex Formenton a gólom do prázdnej bránky definitívne rozhodol.

Hlasy po zápase:

Dominique Ducharme, tréner Kanady: "Čím sa hralo dlhšie, tým sme na tom boli lepšie. Steenbergen nemal počas zápasu príliš veľa času na ľade, preto som ho v závere využíval častejšie."

Tyler Steenbergen, autor rozhodujúceho gólu: "Nemôžem tomu uveriť. Vyhrali sme pre všetkých, ktorí nám verili a ktorí pri nás stáli."

Carter Hart, brankár Kanady: "Bolo našou povinnosťou dokončiť to, čo sme začali. Hrali sme naozaj dobre."

Filip Gustavsson, brankár Švédska: "Pred gólom na 2:1 to urobili perfektne. Chýbal nám hráč pred bránkou, neviem, či by som mohol urobiť niečo inak."

Timothy Liljegren, obranca Švédska: "Sme veľmi sklamaní. Ale ja som naozaj hrdý na všetkých chlapcov, niektorí hrali so zraneniami. Dali sme do zápasu 100 percent, nič neľutujeme, je to všetko o cti a hrdosti. Ukázali sme všetkým fanúšikom, že sme dobrý tím."