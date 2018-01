TASR

M. Zamari: Inšpiráciu zbieram prevažne z reálneho života

Čitateľov chce autorka románu s názvom Šéf môjho šéfa osloviť príbehom ambicióznej ženy. Jej pokojný život sa otrasie v základoch, keď do firmy, kde pracuje, vstúpi jeden z jej vrcholových manažérov.

Na snímke Michaela Zamari — Foto: TASR

Bratislava 6. januára (TASR) - Rok 2017 bol pre slovenskú autorku Michaelu Zamari úspešný, vyšiel jej debutový román s názvom Šéf môjho šéfa. Jeho nosnou témou bol vzťah mladej nádejnej fotografky Nely a charizmatického zrelého muža Tomasa Leroya, ktorý je na pár týždňov dosadený do pozície šéfa Nelinho šéfa. "Tomas je výnimočný a sčítaný muž, ktorý by na prvý pohľad mohol mať každú, no vyberie si práve Nelu. Preskákala si už viac ako jej rovesníčky a so svojím pohľadom na život rozhodne má čo ponúknuť. Možno je ich stretnutie náhoda, a možno sú títo dvaja už dávno odsúdení, aby si k sebe našli cestu. Zadarmo to však nebude," približuje svoj debut v rozhovore pre TASR Michaela Zamari.

Čitateľov chce osloviť príbehom ambicióznej mladej ženy, ktorá má za sebou pohnutú minulosť. Budúcnosť sa jej však črtá ružovo - má prácu, ktorá ju baví, šéfa, s ktorým si rozumie, a nezáväzného priateľa s výhodami. Jej pokojný život sa otrasie v základoch, keď do firmy, kde pracuje, vstúpi jeden z jej vrcholových manažérov. Michaela pripúšťa, že je to príbeh odpozeraný z bežnej reality, ale pri jeho písaní pracovala aj fantázia spisovateľky: "Samotná myšlienka dosadiť hlavného hrdinu do role - šéfa hlavnej hrdinky, bol prvotný vstup mojej fantázie. Zvyšok deja sa opiera aj o momenty inšpirované skutočnými udalosťami či priamo o skutočné udalosti."

Šéf Nelinho šéfa prejavuje k mladej žene "prílišnú náklonnosť", ktorá ju nielen desí. To však neznamená to, že by v románe rezonovala téma obťažovania žien na pracovisku. "Týmto smerom som sa nechcela uberať a pevne verím, že samotný dej ani nezabŕdne do tak ťažkej témy. Snažila som sa príbeh poňať optimisticky, vtipne, a najmä vášnivo, takže ak sa tam vyskytne obťažovanie žien na pracovisku, tak len v takom šate, s ktorým by chcela prísť do styku asi každá žena," poznamenala s úsmevom 27-ročná autorka. Inšpiráciu zbiera prevažne z reálneho života. "Niekedy mi stačí jedna veta, pocit či dotyk a v hlave sa mi už premieta celá scéna, prípadne zápletka či námet knihy. Je to dar i prekliatie v jednom balíčku."

Michaela Zamari by podľa vlastných slov rada ulahodila všetkým čitateľom, je si však vedomá toho, že jej knižná prvotina má potenciál zaujať najmä nežnejšie pohlavie. "Čítali ju už aj muži, čo si veľmi vážim, ale názory boli kritickejšie. Takéto spätné väzby však autora tiež posúvajú a ja ich beriem ako neoddeliteľnú súčasť svojho neoficiálneho remesla," dopĺňa vyštudovaná psychologička, ktorá momentálne pracuje skôr v ekonomickej a IT oblasti.

Kniha už má svoje čitateľky, ktoré by uvítali pokračovanie románu. Zaujíma ich, ako to vlastne autorka s hlavným hrdinom myslela. Zamari má pre ne dobrú správu. "Pokračovanie už mám napísané a veľmi rada by som čitateľom ponúkla oficiálne vyjadrenie, pretože mi cez sociálne siete posielajú veľmi povzbudivé reakcie a ja si každú jednu nesmierne cením. Zatiaľ čakám na vyjadrenie vydavateľstva, či sa pustíme do ďalšej spolupráce," odkazuje s tým, že nemá ambíciu skončiť vydaním prvej knihy a odškrtnúť si tak nejaký bod na pomyselnom zozname, čo treba za života stihnúť. "V budúcnosti by som chcela ešte viac čerpať z reálneho života, respektíve z osobných skúseností. Aj preto som si zvolila pseudonym, ktorý je zároveň ľahko zapamätateľný a jazykovo univerzálny. Už som sa síce kvôli nemu v jednom kníhkupectve našla omylom priradená vo Svetovej literatúre, ale aj to patrí k úsmevným situáciám, ktoré prináša život," uzavrela.

Debutový román Michaely Zamari vyšiel vo vydavateľstve MERIDIANO-press v edícii Moderné romány.