TASR

Dnes o 09:41 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Britský EasyJet začal lietať na vnútronemeckých linkách

V polovici decembra kúpil EasyJet 25 lietadiel od nesolventnej spoločnosti Air Berlin, ktoré parkovali na letisku Tegel.

Ilustračné foto — Foto: TASR

Berlín 5. januára (TASR) - Cestujúci na vnútronemeckých linkách môžu očakávať, že sa z Berlína do cieľového letiska v krajine dostanú lacnejšie. V piatok totiž vzlietol do Mníchova z letiska Tegel prvý stroj britskej spoločnosti EasyJet. Tým dostáva Lufthansa a jej nízkonákladová dcéra Eurowings na domácej pôde silného konkurenta.

V polovici decembra kúpil EasyJet 25 lietadiel od nesolventnej spoločnosti Air Berlin, ktoré parkovali na letisku Tegel. Súčasne sa stal majiteľom aj oprávnení na odlety a pristávania na nemeckých letiskách.

V nedeľu (7.1.) začne prepravovať cestujúcich 15 lietadlami, ktoré obslúžia 19 liniek. Okrem iného budú smerovať do Frankfurtu nad Mohanom, Stuttgartu, Mníchova a Düsseldorfu. Do konca tohtoročnej letnej sezóny bude EasyJet smerovať do viac ako 40 nemeckých miest.