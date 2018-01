TASR

Mittelstadta vyhlásili v Buffale za najproduktívnejšieho hráča MS

Okrem toho Mittelstadta vyhlásili aj ako najlepšieho útočníka a zároveň sa dostal aj do All Stars tímu.

Na snímke Casey Mittelstadt — Foto: TASR

Buffalo 6. januára (TASR) - Devätnásťročný útočník USA Casey Mittelstadt získal na majstrovstvách sveta v hokeji do 20 rokov v Buffale cenu pre najužitočnejšieho hráča šampionátu. Okrem toho ho vyhlásili aj ako najlepšieho útočníka a zároveň sa dostal aj do All Stars tímu.

Mittelstadt zaznamenal na MS 11 bodov (4+7) a bol najproduktívnejší hráč šampionátu. Za najlepšieho brankára vyhlásili Švéda Filipa Gustavssona, najlepším obrancom sa stal jeho krajan Rasmus Dahlin. Miesto v All Stars sa ušlo aj Čechovi Filipovi Zadinovi, stal sa po brankárovi Petrovi Mrázkovi iba druhým českým hráčom, ktorému sa ušla takáto pocta. Mrázek sa medzi elitou umiestnil v roku 2012.

Celková návštevnosť turnaja v Buffale bola 211.210 divákov v 30 zápasoch.