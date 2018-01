TASR

Pri odtrhnutí Katalánska by mohol Messi zadarmo odísť z Barcelony

Messi predĺžil kontrakt s FC Barcelona až do roku 2021 s výstupnou klauzulou vo výške 700 miliónov eur.

Na snímke Lionel Messi — Foto: TASR/AP

Barcelona 5. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi by v prípade odtrhnutia Katalánska od Španielska mohol za istých okolností zadarmo odísť z tímu súčasného zamestnávateľa FC Barcelona. Podľa denníka El Mundo má 30-ročný útočník v zmluve klauzulu, ktorá by mu umožnila metropolu Katalánska opustiť bez akýchkoľvek nárokovateľných sankcií.

Messi predĺžil kontrakt s FC Barcelona až do roku 2021 s výstupnou klauzulou vo výške 700 miliónov eur. Jej súčasťou je však údajne aj podmienka, že pokiaľ by Barcelona v dôsledku vyhlásenia nezávislosti Katalánska nehrala v La Lige a nevstúpila by ani do anglickej Premier League, či talianskej a nemeckej ligy, mohol by Messi odísť zadarmo. Funkcionári klubu sa k týmto informáciám nevyjadrili s tým, že detaily hráčskych zmlúv zostávajú utajené.