Kancelár Kurz odmietol domnienky o spojenectve s východnými štátmi EÚ

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. — Foto: TASR/AP

Seggauberg 5. januára (TASR) - Nový rakúsky kancelár Sebastian Kurz odmietol v piatok domnienky, že jeho krajina vytvorí užšie spojenectvo s východoeurópskymi štátmi vrátane Slovenska, ktoré sa sporia so zvyškom EÚ v otázke migrantov a ďalších záležitostiach. Informovala o tom tlačová agentúra AP.

Kancelár Kurz vedie koalíciu s tradične euroskeptickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) a začal s ňou vládnuť krátko pred Vianocami. Kurzova Rakúska ľudová strana (ÖVP), ako aj slobodní zastávajú tvrdý postoj k migrácii.

Tento ich postoj podnietil špekulácie, že Rakúsko by sa mohlo snažiť skôr o užšie spojenectvo s Vyšehradskou štvorkou, teda so Slovenskom, Českom, Maďarskom a Poľskom, než so západnými krajinami v EÚ.

Kurz, ktorý je vo veku 31 rokov najmladším šéfom vlády v Európe, v piatok varoval pred "preháňaním" v týchto záležitostiach.

"Sú opatrenia a iniciatívy, vďaka ktorým máme priazeň západoeurópskych krajín," povedal Kurz novinárom po zasadnutí nového kabinetu na hrade Seggau v Štajersku. "Pri iných nám asi tlieskajú v krajinách Vyšehradskej štvorky a pri ďalších sa zhodujeme so všetkými ostatnými 27 členskými štátmi EÚ," dodal rakúsky kancelár.

Kurz plánuje v nadchádzajúcich týždňoch navštíviť Paríž a Berlín. Povedal, že očakáva "dobrú výmenu názorov" s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Zdôraznil, že Nemecko je "najväčším susedom" a "najdôležitejším ekonomickým partnerom" Rakúska.

O francúzskom prezidentovi Emmanuelovi Macronovi, ktorý chce zreformovať EÚ, Kurz vyhlásil: "Pre nás všetkých v Európskej únii je jednoznačne pozitívne, že tu je francúzsky prezident, ktorý si želá niečo v Európskej únii zmeniť."

Kurz vyzval na vytvorenie takej EÚ, ktorá je silná v "širších otázkach", ako je pohraničná bezpečnosť, ale necháva mnohé politické rozhodnutia na jednotlivé krajiny a regióny.

Rakúsko v druhej polovici tohto roka prevezme predsedníctvo v Rade EÚ. Pôjde pritom o obdobie, keď bude Únia dopracovávať podmienky ukončenia členstva Británie.

"Veľmi dúfam, že sa nám podarí zorganizovať hladký odchod Britov," povedal Kurz s tým, že zlyhanie v tejto záležitosti by uškodilo obom stranám.