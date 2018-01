Elektronizácia zdravotníctva si doteraz vyžiadala vyše 87 miliónov eur

TASR

Systém ezdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami.

Bratislava 5. januára (TASR) - Elektronizácia slovenského zdravotníctva si doteraz podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) vyžiadala 87,8 milióna eur. Išlo o zdroje z eurofondov a zo štátneho rozpočtu. Termín ostrého spustenia elektronických služieb do praxe sa viackrát posúval. Pôvodne sa tak malo stať už v roku 2013, kedy mala začať fungovať jeho pilotná verzia. Nakoniec sa elektronizáciu podarilo spustiť pilotne v roku 2015 a naostro od januára 2018.

„Projekt má za sebou veľmi turbulentnú históriu, pretože trval toľko rokov, koľko trval, prešiel mnohými zmenami, koncepčnými, technologickými a myslím si, že na toto asi najviac trpel. Trpel na to, že sa riadil viac technokraticky, to znamená skôr z pohľadu toho, aká bude databáza, server, technické prostriedky, a trocha menej reflektoval realitu ambulancií, lekárov, rolu sestier,“ zhodnotil šéf NCZI Peter Blaškovitš, v akom stave našiel projekt ezdravie po svojom predvlaňajšom príchode do národného centra.

Projekt ezdravie, pôvodne nazývaný eHealth, sa ukončil v roku 2015. Následne sa odstraňovali chyby v systéme, ktoré odhalilo testovanie a pilotná prevádzka. Blaškovitša po príchode do NCZI v roku 2016 prekvapilo dovtedajšie riešenie otázky pripájania lekárov, ktorí používajú desiatky rôznych ambulantných softvérov. Ako hovorí, príprava a koncepčný plán, ako pripojiť masu lekárov s takýmto heterogénnym prostredím, chýbal. Práve to podľa neho spôsobilo pred tohtoročným ostrým spustením systému ezdravie najväčšia problémy aj najväčší časový tlak. Okrem vyriešenia otázky pripájania ambulancií sa musela doriešiť aj otázka vydávania elektronických preukazov pre zdravotníkov.

„Asi sa zabudlo na to, že tu máme 110.000 pracovníkov, ktorým treba karty vydať,“ poznamenal Blaškovitš. Pôvodne totiž zdravotníci mohli o jeho vydanie požiadať len v sídle NCZI v Bratislave. „To bolo neudržateľné, takto by sme nevydali karty ani za päť rokov,“ podotkol. Nakoniec mohli zdravotníci požiadať o preukaz viacerými spôsobmi, okrem iného si ho mohli vybaviť aj na mnohých pobočkách pošty.

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) spôsob zavádzania systému ezdravie niekoľko mesiacov po svojom nástupe na čelo rezortu kritizoval. Poukazoval na to, že elektronizácia už mala dávno fungovať. Prekážalo mu, že to na Slovensku ešte nie je samozrejmosťou. Jeho zavádzanie zlyhalo podľa neho na všetkých úrovniach a trvalo pridlho. „Keby sme ho už mali, tak v prvom roku ušetríme viac ako stál celý doteraz,“ povedal v novembri 2016.

Systém ezdravie prináša elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Benefity majú spočívať v lepšom predpisovaní liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam. Odstrániť sa majú opakované vyšetrenia u lekárov, zefektívnia sa návštevy u lekára, obmedzia sa nepriaznivé účinky liekov a budú mať lepší finančný prehľad o nákladoch na liečbu. Lekári získajú rýchly prístup k zdravotným záznamom pacienta, čo im umožní zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.