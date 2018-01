Dobré noviny

Koniec peňažnej hotovosti do 5 rokov. V tejto krajine sa už dnes dá platiť úsmevom

Zabudnite na peňaženky, stačí sa už len usmiať.

CHANG-ČOU 7. januára - Dokážete si predstaviť, že by vám stačilo pri kúpe obeda vyčariť obyčajný úsmev? Žiadne vyberanie peňaženky, žiadne platenie či už v hotovosti alebo kartou. Bolo by to rýchle a najmä jednoduché. Nikoho neprekvapí, že takáto vymoženosť existuje práve v Číne. Konkrétne v meste Chang-čou v reštaurácii KFC Kpro, kde zákazníci svoje jedlo jednoducho bez úsmevu nedostanú. Tento systém je známy pod názvom „smile to pay“. Využíva sa pri nej 3D scan, ktorý preskenuje tvár zákazníka, porovná ho s jeho údajmi a následne prostredníctvom aplikácie stiahne peniaze z účtu jednotlivca.

Bezpečnosť je prvoradá

Môže sa zdať, že tento spôsob platby nie je zabezpečený proti falšovaniu, avšak pravda je iná. Prístroj totiž obsahuje aj senzor „živosti“ objektu, ktorý znemožní používanie fotografií či videozáznamov s cieľom falšovania. Aby zákazník mohol používať tento systém, musí pri identifikácii poskytnúť svoje telefónne číslo, ktorým platbu potvrdí.

Podľa prezidenta najväčšieho čínskeho reťazca rýchlych občerstvení YUM sa tento systém zameriava najmä na mladých ľudí, ktorí sú technicky zdatní a majú záujem o nové veci a inovácie. A prečo pochybovať? Veď telefóny používame už takmer na všetko. Platíme potrebné veci, požičiavame si peniaze a na odblokovanie telefónu stačí otlačok prsta.

Koniec fyzickým peniazom

Čína je obrovská a vyspelá krajina, takže je pochopiteľné, že práve tu sa s týmto systémom začína. Podľa spoluzakladateľa Cambridge centra pre alternatívne financovanie vo Veľkej Británii, Bryana Zhanga, sa v Číne do piatich rokov ak nie skôr, nebudú fyzické peniaze používať vôbec.

Atraktivita bezhotovostnej platby

Ľudia stále pochybujú o dôveryhodnosti platieb prostredníctvom technológií, avšak počet ľudí využívajúcich tieto služby rastie. Lídrom vo využívaní týchto služieb v Európe je Dánsko. Na opačnom konci rebríčka je žiaľ ešte stále Slovensko.