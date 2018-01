TASR

Futbalová reprezentácia SR 20 absolvuje kemp a dva zápasy v Grécku

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 5. januára (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov odohrá na budúci týždeň dva prípravné zápasy s Gréckom (9. a 11. januára o 15.00 SEČ v Aténach). Mužstvo vedené trénerom Pavlom Hapalom sa vo štvrtok zišlo na zraze v Bratislave a už na druhý deň odletelo "pod Akropolu" na tréningový kemp vyplnený spomínanými zápasmi s domácimi rovesníkmi.

V porovnaní s pôvodnou nomináciu chýba v kádri Péter Varga z maďarského FC Gyirmót, nahradil ho obranca FC Nitra Martin Macho. V podvečer sa hráči stretli s realizačným tímom na krátkom mítingu, trénerom sa hlásila v stanovenom čase dvadsiatka nominovaných hráčov, dvojica Michal Tomič (Sampdoria Janov) a Jozef Pastorek (Aston Villa) sa pripojila k mužstvu v neskorších večerných hodinách.

"Čakajú nás dva prípravné zápasy v Grécku, chceli by sme uspieť a uspieť znamená zvíťaziť. Čo sa týka zloženia mužstva, to naznačia až samotné tréningy v rámci kempu, budeme tiež pozorne sledovať zdravotný stav hráčov a ich formu. Do úvahy treba vziať tiež fakt, že dva zápasy odohráme v priebehu troch dní a preto bude treba rozumne rozložiť sily a predísť zraneniam," citoval oficiálny web SFZ slová Hapala.

Káder tvoria mladí hráči so skúsenosťami z najvyššej domácej súťaže, mnohí s bohatými skúsenosťami z mladších reprezentačných mládežníckych výberov. "Sú tu hráči, ktorí sú v hľadáčiku už aktuálneho výberu do 21 rokov, väčšinu tímu však tvoria hráči ročníka 1999, ktorý hrá kvalifikáciu do 19 rokov. Chlapcom sa núka šanca ukázať sa v dobrom svetle, osobne si myslím, že každý z nich má predpoklady neskôr sa do tímu do 21 rokov dostať," poznamenal Hapal.

Nominácia SR na tréningový kemp a dva prípravné zápasy s Gréckom:

brankári: Martin Vantruba (FC Spartak Trnava), Frederik Valach (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Slančík (1. FC Tatran Prešov)

hráči do poľa: Kristián Vallo (MŠK Žilina), Vladimír Majdan (MŠK Žilina), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Matej Oravec (FC Spartak Trnava), Samuel Kozlovský (ŠK Slovan Bratislava), Matej Grešák (1. FC Tatran Prešov), Jakub Sedláček (FK Železiarne Podbrezová), Dominik Špiriak (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Bednár (MFK Zemplín Michalovce), Milan Kvocera (AS Trenčín), Marek Fábry (FC Nitra), Kristián Flak (AC Sparta Praha), Martin Macho (FC Nitra), Michal Tomič (Sampdoria Janov), Filip Vaško (Udinese Calcio), Denis Baumgartner (Livorno Calcio), Martin Gamboš (TSV 1860 Mníchov), Martin Adamec (SKN St. Pölten), Jozef Pastorek (Aston Villa FC)