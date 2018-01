Dobré noviny

Muž cestoval 2 dni a vystriedal 10 lietadiel, aby bol pri svojej rodiacej manželke načas

2 dni, 10 letov preto, aby bol pri svojej manželke, keď prichádzala na svet jeho prvá dcérka.

Šťastná nová rodinka. — Foto: Repro foto Foxnews

Los Angeles 5. januára - Bol odhodlaný byť pri manželke, nech sa deje čokoľvek. To si asi povedal vojak Francois Clerfe, ktorý bol prevelený na misiu do Iraku, ale napriek tomu sa mu podarilo vrátiť 1. januára k svojej žene práve počas toho, ako rodila. Síce mu to trvalo 2 dni a dohromady 10 letov, ale oplatilo sa.

„Bolo to zábavné a vzrušujúce zároveň,“ vyjadril sa pre Foxnews, „z Kuwaitu do Turecka, z Turecka do Frankfurtu, z Frankfurtu do Baltimoru, z Baltimoru do Atlanty a stále som len rozmýšľal nad tým, čo ak. Čo ak to nestihnem.“

Manželka Natalia, za ktorou sa vojak ponáhľal, šťastne porodila dcérku Juliu, ktorá bola zároveň prvým bábätkom narodeným v nemocnici v v Monterei. Natalia sa vyjadrila, že vôbec nepochybovala o tom, že jej manžel príde a stihne všetko na čas. „Mala som taký pocit, že to stihne a že bude s nami, pretože to naozaj veľmi chcel,“ povedala.

Francois, ktorý precestoval za svojou novou rodinou tisíce a tisíce kilometrov, to zhrnul celkom jednoducho: „Mať prvé dieťa v prvý deň nového roku je niečo neuveriteľné. Myslím, že to bude veľmi dobrý nový rok.“