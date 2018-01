Dominika Dobrocká

Včera o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní 11 prvenstiev, ktoré zmenili svet. Viete, ako vyzerali prvé bikiny či prvá selfie?

Vráťme sa do minulosti a zaspomínajme si na vynálezy, bez ktorých by sme dnes boli stratení.

— Foto: WikimediaCC

BRATISLAVA 6. decembra - „Všetko je raz po prvýkrát!“ Áno, je to tak. Nie je však reč o faux pas. Aj to sa stáva a človek to vždy nejak prežije. Avšak aj výrobky či vynálezy, ktoré dnes používame bežne, museli zažiť svoju premiéru. Vedeli ste ako vyzeral prvý mobilný telefón či prvé auto? Nie. Po vzhliadnutí obrázkov sa vrátite do minulosti ku veľkým dňom dnes už neodmysliteľných potrieb nášho života.

Prvá Tesla Roadster 2008

Foto: WikimediaCC

Prvý mobilný telefón 1973

Foto: WikimediaCC

Prvá selfie fotka 1839

Foto: Facebook/Sub.Urban Images & Soundscapes

Prvá farebná fotografia 1861

Foto: Instagram/creativenexusin

Prvý záber blesku 1882

Foto: Instagram/theworldwidepublishingempire

Prvý vianočný stromček na Rockefellerovom námestí 1931

Foto: Facebook/Historical Pics

Prvý automobil „Ford Quadricycle“ 1869

Foto: WikimediaCC

Prvý McDonald's v meste San Bernardino 1948

Foto: imgur

Prvá svetelná reklama bola nainštalovaná v Las Vegas 1941

Foto: imgur

Prvá zverejnená fotografia bikín v Paríži 1946

Foto: imgur

Prvý počítač spoločnosti Apple, ktorý vyvinul Steve Wozniak 1976