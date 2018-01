Veľká plesová etiketa pre rok 2018: Čo si obliecť a čomu sa tento rok na plese určite vyhnúť?

Dobré noviny

Slovenská plesová sezóna bude už na budúcu sobotu oficiálne otvorená. Viete, aká je správna plesová etiketa?

Bratislava 6. januára - Čas sa kráti, slovenská plesová sezóna bude oficiálne odštartovaná už budúcu sobotu. Otvára ju tradične charitatívny Ples v opere, ktorý privíta našu smotánku v jej najkrajšom prestrojení. Ak plánujete plesovať a najmä vyniknúť aj vy, skontrolujte si, či máte všetko potrebné a ste skutočne pripravení.

Šaty

Vyberať ich podľa aktuálneho trendu, či postavy?

Každý rok sa hovorí, že trendy na plesovú sezónu udáva najmä úvodný ples v Slovenskom národnom divadle. Moderátorka večera bude mať na sebe vzdušné šaty krvavo červenej farby z dielne Jany Kuzmovej. Dalo by sa tak očakávať, že práve výrazne tóny budú preto tohtoročným hitom číslo jeden. Módni návrhári tiež pripomínajú, že do módy sa opäť dostávajú luxusné bálové šaty s mohutnými sukňami a najmä srdiečkový výstrih. Pravdou však je, že všetky trendy vám nebudú nič platné, ak sa vám nebudú hodiť k pleti, či postave. Vo výbere šiat preto myslite najmä na svoje možnosti a na to, v čom sa budete cítiť pohodlne. Aby sa potom nestalo, že sa počas večere budete škrabať a tanec vám bude znepríjemňovať príliš vypasovaný strih.

Doplnky

Sú potrebné za každých okolností?

Ako je už známe, šperky vyzdvihujú krásu ženy. Treba ich však prispôsobiť vizáži. Pravdou je, že na takú veľkú príležitosť, akou je práve ples, sa doplnky určite hodia. Myslite však na to, že ak sú vaše šaty príliš vyzdobené, ďalšie skrášlovátka môžu celej vizáži zbytočne uškodiť. Nie je preto žiadnou hanbou, ak žena zvolí nápadné šaty, ku ktorým si nedá ani náušnice, či náhrdelník. Ak je vaša róba naopak jednoduchá, myslite na to, že doplnky sú to, čo môže vášmu výzoru dodať šmrnc. Pri výbere však dbajte na to, aby doplnky nevyzerali lacno. Perly, štras, či kamienky sú v poriadku, absolútnym tabu by však mali byť denné doplnky ako hodinky, či kruhové náušnice. Tie si nechajte na inokedy.

Make-up

Výrazný, či jemný?

Ako už bolo spomenuté, ples je jedným z vrcholov spoločenských udalostí. Vizáž by mala byť preto tomu prispôsobená. Ak ste sa doteraz báli použiť tmavšie a výrazné tiene, práve teraz je na ne príležitosť. Na to, aby váš make-up vydržal aj nejaký ten tanec a nebol fuč po dvoch hodinách použite fixátor. Do kabelky si nezabudnite hodiť púdrenku a najmä dlhotrvácny rúž. Pri jeho výbere vsaďte na kvalitu, aby ste nemuseli každú chvíľu odbiehať na toaletu.

Účes

Ktoré ozdoby sú povolené a ktoré nie?

Keď sa žena chystá na ples, mala by si jednoznačne vyhradiť čas aj pre svoje vlasy. Najviac odporúčanými účesmi sú tie pevné, pri ktorých majú ženy vypnuté vlasy. Ak sú totiž vlasy upravené správne, vydržia vám po celý večer v rovnakom tvare. Horšie je to už s rozpustenými vlasmi. V tomto prípade si môžete pomôcť silným lakom na vlasy a najmä ozdobami. Neutíchajúcim trendom sú stále čelenky, ktoré zakryjú aj časť tváre. Absolútne však zabudnite na klobúk. Tento doplnok na ples nepatrí.

Topánky

Zásada, že čierna nič nepokazí už neplatí.

Ak máte staroružové šaty, či róbu výraznej farby nemusíte k nim stoj čo stoj zladiť čiernu kabelku s čiernymi lodičkami. Tieto časy obliekania sú už za nami a vy môžete byť omnoho odvážnejšie. Okrem lodičiek sú dnes už na plese povolené aj sandále. Pri výbere obuvi však nezabudnite myslieť aj na praktickosť. Namiesto hyper-vysokých podpätkov preto zvoľte radšej tie miernejšie, v ktorých nezvládnete len prísť k stolu a presedieť celý večer, ale aj tancovať a uvoľniť sa.

To ostatné

Z maličkosti sa môže stať významné plus, ale aj veľké mínus.

Je smutné, ak sa žena venuje svojej vizáži niekoľko hodín a následne to na záver celé pokazí. Môže sa tak stať napríklad výberom nevhodného kabáta. Dámy by mali byť elegantné už pri príchode na ples. Napriek tomu, že je vonku zima a vám by bolo určite príjemnejšie v páperovej neprevzdušnej vetrovke, zvoľte radšej elegantný kabát a zaplaťte si odvoz. Pozor dávajte aj na kabelku. Tá by mala byť miniatúrnej veľkosti, do ktorej sa zmestia len nevyhnutnosti, ako je rúž, púdrenka, mobil, či vreckovky.

Pánske okienko

Zaujímajte sa, čo si oblečie vaša partnerka!

Páni to majú s obliekaním o čosi jednoduchšie. Na tie najluxusnejšie plesy je vhodný frak, ďalej je to smoking a na ples, kde je pri dress code zadané len formal dress, bude stačiť tmavý oblek so slávnostnou kravatou alebo motýlikom. Pozornosť treba venovať topánkam. Tie majú byť elegantné, v žiadnom prípade nie športové a najmä čisté. Partner by sa mal tiež zaujímať, čo si oblieka jeho partnerka, aby pôsobili ako zladený pár.