Dominika Dobrocká

Slovák dal svetu výnimočnú gitaru, ktorú si zamilovali aj hviezdy ako Eric Clapton, Bob Dylan či John Lennon

O šikovnosti Slovákov sa nedá pochybovať. Dôkazom je Ján Dopjera, ktorý vymyslel prelomový hudobný nástroj.

John Dopyera a Eric Clapton s jeho gitarou Dobro. — Foto: Koláž DN/Repro foto osobnosti.sk, Youtube

BRATISLAVA 6. januára - Každý slovenský návštevník Národného múzea americkej histórie v Smithsonovskom inštitúte vo Washingtone sa pri exponáte očíslovanom 1989.0660.01 s ľahkosťou pousmeje. Z priloženého textu sa totiž dozvie príjemnú správu. „Táto rezonátorová gitara bola vyrobená firmou Dobro v Los Angeles v Kalifornii v rokoch 1933 až 1937. Spoločnosť založili v roku 1928 bratia Dopyerovci. Pomenovanie „Dobro“ vzniklo ako skratka názvu „Dopyera Brothers“, a v ich rodnej slovenčine znamená „dobrotu“. Americký patent číslo 1 896 484 na hudobný nástroj s kovovým rezonátorom dostal John Dopyera 7. februára 1933.“

Život Jána Dopjera

Ján Dopjera, neskôr John Dopyera sa svojim rodičom Jozefovi a Kataríne narodil 6. júla 1893 v obci Stráže ako štvrté dieťa z desiatich. Neskôr sa však rodina presťahovala do Dolnej Krupej neďaleko Trnavy. Pochádzal zo starého mlynárskeho rodu na Slovensku. John svojmu otcovi často pomáhal pri práci na mlyne. Určite aj vďaka tomu získal remeselnú zručnosť, avšak gény sa jednoducho nedajú uprieť a tak John jednoducho zdedil talent po svojom otcovi. Jeho otec sa okrem iného venoval hraniu a samotnej výrobe huslí. John tak vďaka otcovi pričuchol aj k tomuto remeslu a pod jeho vedením vyrobil niekoľko prvých huslí ešte počas života na Slovensku. Janko bol naozaj nadané dieťa a sám sa dokázal naučiť hrať na viacero strunových nástrojov ako napríklad gitara, husle, viola, ukulele či bendžo.

Foto: guitarrasacusticas.com

Sťahovanie za veľkú mláku

V roku 1908 bola rodina Jozefa Dopjera z ekonomických dôvodov prinútená opustiť Slovensko. Nový domov našli v Los Angeles, kde sa otec Jozef prvotne zamestnal, no nie na dlho. Otvoril si tu vlastnú malú stolársku dielňu, kde spočiatku opravoval, no neskôr aj vyrábal husle, gitary a iné strunové nástroje. John ako inak pomáhal a podarilo sa mu postupne vyučiť za prvotriedneho huslistu.

Osamostatnenie

V roku 1920 sa John spolu so svojimi bratmi Rudym a Emilom rozhodli osamostatniť a založiť si vlastnú stolársku dielňu, kde začali vyrábať strunové hudobné nástroje. John bol životaschopný a nestačilo mu zostať len pri tejto činnosti. Vymýšľal, čo by sa dalo zlepšiť a podarilo sa mu skonštruovať husle s kovovým rezonátorom a akustickú celokovovú gitaru s tromi hliníkovými rezonátormi. John v roku 1926 tak požiadal o svoj prvý patent a v roku 1928 začal vo firme National Strings Instrument Corporation spoločne s investormi a svojimi bratmi gitaru s najlepším zvukom vyrábať. Ako to však býva v mnohých firmách aj tu nastali nezhody, ktoré vyvrcholili odchodom bratov Dopyerovcov.

Foto: guitarrasacusticas.com

Dokonalejší nápad

Johna nepoložilo ani to, že patent na jeho výmysel zostal firme, z ktorej spolu s bratmi odišli. Spoločne si totiž založili vlastnú firmu, ktorá bola známa pod názvom Dopyera Brothers. V roku 1929 John požiadal pod Rudolfovým menom o nový patent. Tentokrát išlo o gitaru s novým dizajnom, iba jedným rezonátorom a dreveným korpusom. Gitara, ktorá mala úplne iný zvuk a konštrukciu niesla názov úvodných slabík spoločnej firmy a to Dobro. Názov sa zachoval a dodnes sa takto nazývajú všetky gitary s rezonátormi. Výnimkou nie sú ani tie, ktoré majú iný názov a pochádzajú z dielne iných firiem.

Bob Dylan a jeho gitara Dobro. Foto: WikimediaCC

Oslovil aj svetové mená

Dobro sa neuplatnilo iba v country hudbe ale aj v rôznych iných žánroch, ako rock či blues. Po súčasti amerického kultúrneho dedičstva siahali také legendy ako Bob Dylan, John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards z Rolling Stones ale aj vychýrený bluesový hudovník Johnny Winter. Rocková kapela Dire Straits pochádzajúca z Británie použila v roku 1985 rezofonickú gitaru ako ústredný motív na obale svojho albumu Brothers in Arms.

Foto: guitarrasacusticas.com

Hrdí Slováci

Bratia nikdy nezabudli na svoju rodnú krajinu. Slovenské korene v nich zostali a dôkazom je aj slogan, ktorý spoločne vymysleli. „Dobro znamená dobrý v každom jazyku!“ (Dobro means good in any language!“ V roku 1932 John v spolupráci s gitaristom Artom Simpsonom vytvorili niekoľko ďalších gitár s elektrickým snímačom. Tie sa dodnes považujú za prvé priemyselne vyrobené elektrické gitary. Okrem tohto úspechu získal aj ďalší patent a to na prvé elektrické husle na svete a ďalšie patenty týkajúce sa dizajnu gitary a bendža.

Obdobie druhej svetovej vojny

Keď začiatkom štyridsiatych rokov vstúpili Spojené štáty do druhej svetovej vojny, rozhodol sa John s rodinou opustiť Los Angeles a presťahovať sa do menšieho mesta Grants Pass v Oregone. So svojou vášňou pre hudobné nástroje neskončil. Aj vo svojom novom bydlisku si otvoril obchod s hudobninami, kde nielen opravoval ale aj vyrábal hudobné nástroje aj nábytok.

John Dopyera sa dožil krásnych 94 rokov. V januári 1988 skonal. Slovensko-americký vynálezca, výrobca a podnikateľ si v poslednej vôli prial, aby bol jeho popol rozprášený nad jazerom Crater Lake. Jeho posledné prianie mu bolo splnené.