Salah získal cenu pre Afrického hráča roka 2017

Hráč FC Liverpool triumfoval v konkurencii iných dvoch finalistov - Senegalčana Sadia Maneho a gabonského kanoniera Pierre-Emericka Aubameyanga.

Akkra 5. januára (TASR) - Egyptský útočník Mohamed Salah získal ocenenie pre Afrického futbalistu roka 2017. Hráč FC Liverpool triumfoval v konkurencii iných dvoch finalistov - druhý skončil jeho klubový spoluhráč Senegalčan Sadio Mane, na tretej pozícii sa umiestnil gabonský kanonier Pierre-Emerick Aubameyang z Borussie Dortmund.

Dvadsaťpäťročný Salah má za sebou úspešný rok. S národným tímom sa prebojoval do finále Afrického pohára národov a z kontinentálnej zóny kvalifikácie postúpil na svetový šampionát do Ruska. Pre Eygpt je to prvá účasť na záverečnom turnaji MS od roku 1990. Salah v rozhodujúcej fáze kvalifikácie strelil päť gólov v šiestich stretnutiach. Po letnom prestupe z AS Rím sa bleskovo etabloval v drese FC Liverpool, v prvej polovici sezóny nastrieľal za "The Reds" 23 gólov v 29 zápasoch vo všetkých súťažiach.

"Táto cena pre mňa znamená veľmi veľa. Je to špeciálny moment v mojej kariére. Moje poďakovanie patrí spoluhráčom v reprezentácii, AS Rím a FC Liverpool. Vďaka nim bol rok 2016 fantastický," vyhlásil Salah na slávnostnom galavečere v ghanskej Akkre. Na ňom si prevzal cenu pre Afrického trénera roka 2017 Argentínčan Hector Cuper, ktorý Egypt doviedol na šampionát.