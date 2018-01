TASR

Dnes o 09:32 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Lavínové ohrozenie je mierne, okolo poludnia však HZS očakáva víchricu

Chata pri Zelenom plese, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Milan Kapusta

Liptovský Hrádok 5. januára (TASR) – Novonapadnutý sneh je vo všetkých pohoriach uložený veľmi nerovnomerne, pričom najviac sa ho nachádza v žľaboch, terénnych depresiách a pod sedlami. Uvoľnenie lavíny je podľa horských záchranárov najviac pravdepodobné na strmých záveterných svahoch pri dodatočnom zaťažení, kde je previate väčšie množstvo nového snehu.

Igor Žiak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) spresnil, že vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, čo predstavuje druhý stupeň z päťdielnej stupnice. Spontánne uvoľnenie veľkých zosuvov snehu sa podľa neho nepredpokladá.

Na horách sa oproti štvrtku oteplilo, teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus šesť stupňov Celzia do plus dvoch stupňov Celzia. „Vietor zmohutnel a v priebehu dňa bude kulminovať do sily víchrice okolo poludnia ako predzvesť tlakovej níže a výrazného oteplenia,“ vysvetlil Žiak. Za posledných 24 hodín pripadlo do desať centimetrov nového prachového snehu prevažne v Nízkych Tatrách.