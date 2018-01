TASR

Dnes o 07:22 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Švédi a Kanaďania si to rozdajú vo finále hokejových MS do 20 rokov

Švédski hokejisti zdolali v semifinále USA, Kanaďania prevalcovali zasa Česko.

Radosť mladých švédskych hokejistov po semifinálovom triumfe nad USA. — Foto: TASR/AP

Buffalo 5. januára (TASR) - Prvými finalistami majstrovstiev sveta do 20 rokov v Buffale sa stali hokejisti Švédska, ktorí v úvodnom semifinále vyhrali nad obhajcom titulu z USA 4:2. 'Tri korunky' sa naposledy tešili z cenného kovu v roku 2014 na domácom šampionáte 2014 v Malmö, kedy vo finále prehrali s Fínskom. Odvtedy držali trojročný medailový pôst. V úlohe čiarového rozhodcu sa v dueli predstavil aj Slovák Peter Šefčík.

V druhom semifinále v Buffale zvíťazili Kanaďania nad Českom jednoznačne 7:2 a postúpili do finále. Kanadskí hokejisti si zahrajú finále opäť po roku.

Zápas o titul medzi Kanadou a Švédskom je na programe v noci na sobotu o 2.00 SEČ, v piatok o 22.00 sa v dueli o bronz stretne USA s Českom.

MS 20-semifinále: USA - Švédsko 2:4 (0:0, 0:1, 2:3) Góly: 53. Bellows (Yamamoto, Tkachuk), 57. Tkachuk (J. Anderson) - 34. Pettersson (Nylander, L. Lindström), 47. Andersson (Karlström), 48. Steen, 49. Jonsson Fjällby (Davidsson). Rozhodovali: Nikolič (Rak.), Wiegand (Švaj.) – Jensen (Dán.), Šefčík (SR), vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:2. USA: Woll – Fox, Samberg, Lindgren, Perunovich, Peeke, M. Anderson, Hughes – Poehling, Yamamoto, Bellows – Tkachuk, Mittelstadt, J. Anderson – Norris, Harper, Jones – Brown, Tufte, Frederic. Švédsko: Gustavsson – Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg – Pettersson, Nylander, Andersson – L. Lindström, Karlström, Zetterlund – Söderlund, Lundeström, Steen – Gustafsson, Boqvist, Jonsson Fjällby.

V prvej tretine sa hral svižný hokej so šancami na oboch stranách, ale obaja brankári boli oporami svojich tímov. Aj v druhej mali šance obe mužstvá, ale skóre otvoril v 34. minúte Pettersson, keď využil presilovú hru. V závere mohli Američania vyrovnať, ale v obrovskej šanci zachránil Švédov brankár Gustavsson. V treťom dejstve najskôr zvýšil Andersson na 2:0, domácim potom zlomila väzy vlastná presilovka. Švédi počas nej v priebehu necelej minúty udreli dvakrát v oslabení a definitívne rozhodli. Obhajcovia titulu sa nevzdávali, gólmi Bellowsa a Tkachuka znížili na rozdiel dvoch gólov, ale na vyrovnanie im už chýbali sily.

Kanada - Česko 7:2 (2:1, 4:0, 1:1) Góly: 16. Steel (Clague, Kyrou), 19. Batherson (Makar, Thomas), 28. Batherson (Makar, Bean), 30. Comtois (Howden, Formenton), 33. Kyrou (Steel, Dubé), 37. Batherson (McLeod), 46. Katchouk (Raddysh, Thomas) – 6. Zadina (Nečas, Michnáč), 51. Zadina. Rozhodovali: Schukies (Nem.), Tufts (USA) – Hägerström (Fín.), Kilian (Nór.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 6941 divákov. Kanada: Hart – Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, Foote – Dubé, Steel, Kyrou – Katchouk, Raddysh, Thomas – Comtois, Howden, Formenton – Steenbergen, Batherson, McLeod – Gadjovich. Česko: Kořenář (37. Škarek) – Hájek, Budík, Hrdinka, Galvas, Šalda, Vála, Král – Zachar, Kaut, Reichel – Nečas, Zadina, Michnáč – Kurovský, Chytil, Pavlík – Hrabík, Lauko, Kodýtek – Safin.

Do zápasu vstúpili lepšie Česi, Zadina v 6. minúte poslal svoj tím do vedenia. Zámorskí hráči však neskôr dokonale potrestali fauly Čechov a po góle Steela a Bathersona išli do kabíny s jednogólovým náskokom. V druhom dejstve to už bola jednoznačná záležitosť Kanady. Tá vyhrala druhú tretinu 4:0 a definitívne rozhodla o svojom triumfe. Hetrik zavŕšil Drake Batherson, ďalšie góly pridali Kyrou a Comtois. V tretej dvadsaťminútovke najskôr Katchouk zvýšil už na 7:1, Zadina potom už len upravil konečný stav stretnutia. Kanaďania zvíťazili úplne zaslúžene a vyzvú Švédov v boji o titul.