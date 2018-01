TASR

Dnes o 20:30 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Adam Žampa na olympiádu ešte nemyslí: Zvíťaziť môže hocikto

Práve na predchádzajúcich ZOH dosiahol svoje najlepšie umiestnenia na vrcholných fórach.

Na snímke slovenský lyžiar Adam Žampa v cieli 2. kola slalomu mužov v chorvátskom Záhrebe 4. januára 2018. — Foto: TASR/Martin Baumann

Záhreb 4. januára (TASR) - Adam Žampa sa po roku vrátil na bodované priečky Svetového pohára alpských lyžiarov. Vďaka 21. miestu v stredajšom slalome v Záhrebe nadviazal na svoje výsledky z januára minulého roka, keď bodoval takisto v chorvátskej metropole a o niekoľko dní neskôr ešte vo švajčiarskom Wengene.

V ďalšom období už slovenského reprezentanta prenasledovali zdravotné problémy. "Je to presne rok po tých troch zraneniach, odkedy som naposledy bodoval. Teším sa, jednoznačne to boli zatiaľ najlepšie preteky od návratu. Verím, že je to dobrý začiatok, nemám čo stratiť, len do toho ísť," vravel Žampa pre TASR v cieli druhého kola. V ňom poskočil o štyri pozície a dosiahol nielen najlepší rezultát v ročníku, ale aj v záhrebských slalomoch Svetového pohára. Na konte má tiež dve 22. (2017, 2015) a 28. miesto (2013). Na druhé kolo sa podľa organizátorov prišlo pozrieť približne 11.000 fanúšikov a domáci diváci dali najavo podporu aj Slovákovi. "Povedal by som, že to tu mám ako doma. Ja mám Chorvátov veľmi rád, asi aj oni mňa," pokračoval Žampa.

Na jeseň podstúpil operáciu pravého kolena, po ktorej musel rehabilitovať a vynechať úvod olympijskej sezóny. Na štart sa prvýkrát postavil začiatkom decembra vo Val d'Isere a v obrovskom slalome ihneď postúpil do druhého kola. Jeho čas však presiahol o viac než osem percent víťazný a preto nebodoval. Následne vo francúzskom rezorte nepostúpil v slalome a medzi najlepšiu tridsiatku sa nezmestil v "obráku" v Alta Badii ani v špeciálnom slalome v ďalšom talianskom stredisku Madonna di Campiglio: "Vo Val d'Isere som síce išiel super, ale vypadol som, resp. bol som tridsiaty so šliapaním. Kondične som úplne v pohode, mohol by som ísť ešte raz taký dlhý slalom, ako je v Záhrebe. Zdravotne treba zaklopať, som veľmi rád, že moje koleno drží a konečne môžem súťažiť."

Žampov program pokračuje v januári v Adelbodene, Wengene, Kitzbüheli, Schladmingu a Garmisch-Partenkirchene. Vo februári sa už konajú zimné olympijské hry v Pjongčangu. "Tie sú pre mňa ešte ďaleko. Teraz sa snažím najviac koncentrovať na preteky Svetového pohára, ktoré nasledujú. Čaká na nás slalomová šnúra, to je teraz pre mňa priorita a potom uvidíme, čo bude na olympiáde. Tam sa jazdí len na medaily. Treba jazdiť úplne naplno a človek nikdy nevie, ako sa to skončí. Na olympiáde je každý favorit," zdôraznil Žampa. Práve na predchádzajúcich ZOH dosiahol svoje najlepšie umiestnenia na vrcholných fórach.

V Soči 2014 obsadil piate miesto v kombinácii a šiestu priečku v slalome. Vo SP bol najvyššie rovnako na piatej priečke v kombinácii v rakúskom Kitzbüheli v roku 2016: "S odstupom času si na to spomínam veľmi pekne. Som rád, že sa mi takýto výsledok podaril práve na ZOH. Konajú sa raz za štyri roky. Mne to tam vyšlo úplne geniálne a vďaka tomu som mohol aj ďalej bodovať a mať lepšie čísla. Potom, žiaľ, prišli zranenia, ktoré mi to trošku stopli." Tlak obhajoby olympijských pozícií však na Žampovi neleží. "Asi patrím k pretekárom, ktorí si ho nepripúšťajú. Každý vie, že lyžovanie je nesmierne o šťastí, stačí milimeter a je to stratené. Spokojný som jedine, keď podám od štartu do cieľa moju stopercentnú jazdu. Aký je výsledok, taký je výsledok, mojich sto percent je vždy niekde inde, lebo dnes je lyžovanie naozaj o stotinkách. Je to perfektné pre divákov, pretože zvíťaziť môže hocikto," uzavrel Žampa pre TASR.