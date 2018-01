TASR

Šefčovič: Treba využiť potenciál a skúsenosti baníctva na hornej Nitre

Na snímke zľava slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič a generálny riaditeľ spoločnosti GA Drilling Igor Kočiš počas tlačovej konferencie spoločnosti GA Drilling, ktorá vyvíja prelomovú technológiu Plasmabit pre zemné frézovanie a vŕtanie. V Bratislave 4. januára 2017. — Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 4. januára (TASR) - Treba nájsť nový rozvojový ekonomický model pre hornú Nitru a využiť jej potenciál v spojení s modernými technológiami. Eurokomisár Maroš Šefčovič to vo štvrtok povedal počas návštevy firmy Ga Drilling v Bratislave, ktorá vyvíja technológiu pre frézovanie a vŕtanie.

"Technológia umožňuje dostať sa do veľkých hĺbok, ale zároveň pomáhať pri ekologicky náročných činnostiach, ako je odstávka bývalých ropných vrtov a takisto aj možné aplikácie pre budúce čisté geotermálne elektrárne. Z tohto dôvodu má firma veľký potenciál," povedal Šefčovič. Dodal, že sú vo fáze, kde po patentovej ochrane budú hľadať konkrétne aplikácie aj testovanie zariadenia priamo v baniach na hornej Nitre. Podľa jeho slov má firma záujem spolupracovať a využiť možnosti regiónu.

"Verím, že sa nám podarí nájsť model, aby sa horná Nitra mohla smelo pozrieť do budúcna," uviedol. Podľa neho je veľký záujem o podporu projektov s ekologickou pridanou hodnotou, ktoré vytvárajú pracovné miesta a dokážu priniesť prvok vysokých technológií na Slovensko a udržať ho tu.

Podľa riaditeľ Ga Drilling Igora Kočiša základná technológia funguje, v súčasnosti potrebujú finalizáciu aplikácie, jej testovanie a uvedenie do praxe. Firma by vedela vybudovať testovacie centrum, v ktorom by využila skúsenosti pracovníkov s raziacimi alebo vŕtacími technológiami. "Potrebujeme vytvoriť a dať certifikovať finálne zariadenia, čo sú dosť náročné investičné aktivity," priblížil pre TASR.