TASR

Dnes o 19:57 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Investície firiem do prieskumu ropy a plynu by mali klesnúť o 7 %

Uviedla to v najnovšom odhade poradenská spoločnosť Wood Mackenzie.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Londýn 4. januára (TASR) - Napriek najúspešnejšiemu štartu cien ropy do nového roka od roku 2014 svetové ropné spoločnosti plánujú opäť znížiť objem investícií do prieskumu ložísk. Uviedla to v najnovšom odhade poradenská spoločnosť Wood Mackenzie.

Podľa nej svoje investície do prieskumu ložísk ropy a plynu v tomto roku znížia viaceré veľké ropné koncerny ako Exxon Mobil, Royal Dutch Shell či Total. Stane sa tak už piaty rok po sebe.

Spoločnosť Wood Mackenzie uviedla, že celosvetové investície do oblasti prieskumu ropy a plynu by mali tento rok dosiahnuť 37 miliárd USD (30,67 miliardy eur). Oproti roku 2016 to znamená pokles zhruba o 7 %. V porovnaní s rokom 2013, keď investície dosiahli svoje maximum, to znamená pokles dokonca o vyše 60 %, dodala Wood Mackenzie.

Poradenská spoločnosť očakáva, že investície do prieskumu zo strany najväčších ropných firiem by sa na celkovom objeme investícií do sektora produkcie ropy a plynu mali podieľať približne desatinou. Podľa nej to už bude bežným javom. "Dni, keď z každých 6 až 7 dolárov v rámci celkovej produkcie išiel dolár na prieskum, sú podľa všetkého už preč," dodala Wood Mackenzie.