TASR

Dnes o 17:15 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Velez-Zuzulová do Kranjskej nepôjde, zrejme vynechá aj Flachau

Slovenská lyžiarka zrejme absolvuje len olympijskú generálku na konci januára v Lenzerheide.

Na snímke slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová, archívna snímka. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 4. januára (TASR) - Veronika Velez-Zuzulová nebude štartovať v nedeľňajšom slalome Svetového pohára v Kranjskej Gore a zrejme ani o tri dni neskôr vo Flachau. Slovenská lyžiarka tak zrejme absolvuje len olympijskú generálku na konci januára v Lenzerheide.

Rekonvalescencia a úvodné tréningy po zranení a operácii kolena dávali nádej na štart po Novom roku. Velez-Zuzulová síce neplánovala štartovať v Záhrebe pre príliš dlhú trať so selektívnym profilom, ale chystala sa do Mariboru, kde je naopak jeden na najjednoduchších slalomov v kalendári SP. Lenže medzi sviatkami nedostatok snehu zaskočil iné slovinské dejisko Kranjska Gora.

"Veronika Kranjsku Goru nepôjde. Napriek tvrdému tréningu na ľade predsa ešte nemá toľko najazdené na ťažkom teréne, aby mohla ísť zodpovedne do takého náročného profilu kopca, na ktorom sa jazdia ťažké mužské preteky Svetového pohára. Vzhľadom na to sa Veronika rozhodla radšej v pokoji pokračovať v príprave a neuponáhľať návrat do pretekov. Je pravdepodobné, že sa nepredstaví ani v rakúskom Flachau," informoval TASR Róbert Magát, manažér tímu slovenskej lyžiarky.