Dominika Dobrocká

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Farboslepý fotograf čaruje s farbami lepšie ako mnohí profesionálni fotografi

Hendikepovaný fotograf zachytáva zábery, ktoré vás zmrazia.

— Foto: Oskar Enander

ENGELBERG 4. január - Krásna zasnežená príroda, ticho a veľké očakávania. Z ničoho nič do bielej periny skočí lyžiar, ktorí spôsobí výbuch snehu. V okolí sa ozve šumivý zvuk lyží dotýkajúcich sa zasneženého snehu. Fotograf Oskar Enander túto krásu vidí, no úplne inak ako my ostatní. Je totiž farboslepý. Švéda jeho hendikep však neodrádza. Je jedným z najuznávanejších lyžiarskych fotografov sveta. Ako sám priznal, jediná nepríjemnosť, ktorú pociťuje je, že nerozozná farebné oblečenie športovcov. Na jeho fotografiách to však nie je poznať. To ako dokáže Oskar zachytiť objekt je naozaj obdivuhodné a závideniahodné.

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander

— Foto: Instagram/oskar_enander