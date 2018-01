Lenka Miškolciová

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Puto mamy a dcéry je tým najsilnejším. Vedci už poznajú dôvod, prečo je to tak

Vedci konečne potvrdili známu pravdu. Puto matky dcéry je tým najsilnejším.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay

Bratislava 4. januára - Často počúvate, že ste tvrdohlavá ako vaša mama? Alebo, že obetavosť ste zdedili práve po mame? Ak ste dcéra svojej mamy, pravdepodobne to tak aj naozaj bude. Výskumníci na čele s profesorkou Fumiko Hoeftovou z kalifornskej univerzity prišli totižto so zistením, že skutočne puto medzi matkou a dcérou je tým najsilnejším. Nemôže sa mu rovnať žiadne iné spojenie, ani otec a syn, ani to súrodenecké.

Foto: Pexels

Puto matky a dcéry je tým najsilnejším

Vedci skúmali 35 kompletných rodín a pomocou magnetickej rezonancie, ktorá bola vykonaná na všetkých členoch rodiny, odhaľovali prepojenie medzi nimi. Zistili, že limbický systém mozgu, ktorý je zodpovedný za reguláciu emócií a nálad, pravdepodobnejšie zdedí dcéra po matke, ako by ho mal zdediť jej syn či syn po otcovi. Ako sa píše v štúdii uverejnenej aj v časopise Scientific American, je teda celkom jasné, že puto matky a dcéry je skutočne tým najvýnimočnejším. Čo môže byť silnejšie, ak nie to, že máte so svojou mamou rovnaké emócie, rovnako prežívate veci a cítite k sebe rovnako silnú lásku?

Foto: Pexels

Aká matka, taká Katka

Ak samú seba niekedy pristihnete pri tom, že ste práve povedali niečo, čo by určite povedala vaša mama alebo ste sa v určitej situácii zachovali presne tak, ako to už urobila ona, nečudujte sa. Vďaka výnimočnému spojeniu, ktoré so svojou mamou máte, to je celkom prirodzené. „Dedičné puto medzi matkou a dcérou je skutočne oveľa silnejšie, ako je to medzi matkou a synom,“ uviedla Fumiko Hoeftová .

Foto: Unsplash

Hoci môže mať mama blízky vzťah aj so svojím synom, jej dcéra bude vždy tá, ktorá pochopí jej emočné rozpoloženie rýchlejšie, bude tou, ktorá si skôr všimne, že nie je niečo v poriadku a takisto bude tou, ktorá častejšie pochopí nevypovedané. Emócie a nálady totiž prežíva do značnej miery rovnako ako jej mama. No a ak sa s vašou mamou viete občas poriadne pohádať, snáď ako s nikými iným na svete, čo sa divíte. Je to predsa takmer to isté, ako keby ste sa hádali sama so sebou.