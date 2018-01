Lenka Miškolciová

Dnes o 10:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní České študentky porazili Harvard v právnickej súťaži. Pomohlo im, že na rozdiel od Američanov boli súdržné

Karlova univerzita v Prahe oslavuje výnimočný úspech. Tím jej študentiek si dokázal v súťaži poradiť aj s právnikmi z Harvardu.

Študentky Nikola Klímová a Helena Švandová počas finále v Bostone. — Foto: PF UK

Bratislava 7. januára - Karlova univerzita v Prahe oslavuje výnimočný úspech. V súťaži medzinárodných investičných arbitráží tím jej študentiek porazil také zvučné mená, ako je univerzita Harvard či Lomonosova univerzita. Vo finálne im vraj pomohla súdržnosť a improvizácia.

Úspech vďaka súdržnosti a tímovému duchu

Súťaž sa konala v americkom Bostone, pričom študentky vo finále riešili právny spor založený na skutočnej udalosti. Farmaceutická firma v rozvojovej zemi objavila liek na nebezpečnú epidémiu, avšak radosť z úspechu jej spolu s patentom prebrala vláda daného štátu. Mladé české študentky si vo finále viedli veľmi dobre a v konkurencii viac ako sto škôl z celého sveta skončili na krásnom druhom mieste. Porazili tak nielen americký Harvard, ale aj ruskú Lomonosovu univerzitu.

„Našou silnou stránkou bola súdržnosť. Väčšina tímov je naopak dosť individualistická, každý sa snaží prezentovať sám seba. U nás to ale bolo naopak,“ povedali o súťaži pre portál Ihned.cz členky českého tímu.

Toto vás v škole nenaučia

Karlova univerzita sa súťaže zúčastňuje pravidelne už niekoľko rokov. Tento rok ju reprezentovali študentky Helena Švandová, Nikola Klímová, Zuzana Strnadová, Katarína Kruľová a ako kouč Michal Stanek, právnik, ktorý sa predtým zúčastnil súťaže ako súťažiaci. „Toto vás v škole jednoducho nenaučia,“ opisuje svoju skúsenosť študentka Strnadová.

Študenti z prihlásených univerzít dostanú v predstihu zadanie, ktoré musia písomne vypracovať pre obe strany súdu. Do finále následne rozhodcovia vyberú 48 tímov, ktoré spolu súťažia vo vyraďovacích súbojoch. Vyskúšajú si tak rôzne typy argumentácie na oboch stranách súdneho sporu. Víťaza vyberie porota.

V medzinárodnej súťaži skončil tím Karlovej univerzity druhý. Zľava Nikola Klímová, Helena Švandová, Katarína Kruľová, Zuzana Strnadová a Michal Stanek. Foto: PF UK

Harvard sa na súťaž pripravoval rok, české študentky len pár mesiacov a popri zamestnaní

„Naša príprava bola oproti prestížnym univerzitám trochu narýchlo. Začali sme v auguste, bola to každodenná práca pri zamestnaní a brigádach,“ spomína Švandová. Menej času na prípravu sa však nakoniec ukázalo ako pozitívum: „Mohli sme viac improvizovať než by sme len ako stroje recitovali to, čo sme si dopredu pripravili. To bola silná stránka nášho tímu,“ dodala.

Český úspech je výnimočný aj tým, že napríklad taký Harvard má na prípravu na súťaž oveľa lepšie podmienky, ako majú študenti na Karlovej univerzite. Študenti práva na Harvarde majú na prípravu celý rok a venujú sa iba tomu, majú osobných koučov a nemusia riešiť žiadne ďalšie študijné povinnosti. Hoci v Čechách študenti také možnosti nemajú, sú schopní poraziť svetové univerzity prakticky na kolene.