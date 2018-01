TASR

Dnes o 07:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Košice ukončili mizériu,trenčianska trvá, Ölvecký: Trestali naše chyby

Trenčania cestovali do Košíc po tom, čo zo štyroch zápasov prehrali tri.

Na archívnej snímke vľavo Peter Ölvecký. — Foto: TASR/Andrej Galica

Košice 4. januára (TASR) - V zápase HC Košice - HK Dukla Trenčín išlo o mimoriadne cenné body. V šlágri 33. kola hokejovej Tipsport Ligy ich získali Košičania, ktorí tým bodovali po troch prehrách. Naopak slabšie výsledky Dukly v nedávnych zápasoch vyústili do straty prvého miesta, na ktorom Trenčania trónili prakticky od začiatku sezóny.

Trenčania cestovali do Košíc po tom, čo zo štyroch zápasov prehrali tri. To nebola bilancia, na ktorú by boli "vojaci" pyšní a vylepšiť si ju chceli proti Košičanom, ktorí tiež nemohli hovoriť o ideálnej hernej pohode. Tí prehrali tri zápasy v rade a deň pred zápasom s Trenčínom došlo aj k výmene trénerov. Trenčania mali zápas sľubne rozohraný, viedli 1:0 i 2:1, ale slabý výkon v tretej tretine ich stál body. "Tento výsledok ma veľmi mrzí, pretože takto slabé Košice už v tejto sezóne a možno ani neskôr nebudeme mať. Dve tretiny sme hrali dobre, ale potom sme sa už akoby báli niečo vymyslieť. Iba sme odhadzovali puky. Na konci druhej tretiny sme v zbytočnom oslabení spravili chybu na modrej a dostali gól na 2:2. Nemyslím si, že domáci nás prehrali, iba potrestali naše chyby," uviedol trenčiansky útočník Peter Ölvecký.

Trenčania sa od úvodných kôl usadili na čele tabuľky a dlhé týždne s veľkým bodovým odstupom viedli ligový pelotón. Ich náskok sa však postupne zmenšoval a ich povianočná herná kríza vyústila k strate líderskej pozície. Na tú sa vo veľkom štýle posunili Banskobystričania, ktorí vyhrali vo Zvolene 8:1. "Všetko je o nás. Na začiatku sezóny sme hrali výborne, no teraz sme odstúpili od nášho hokeja. Súperi to využívajú. Je to všetko v našich hlavách a my sami sa z toho musíme dostať," poznamenal Ölvecký.

Ani cenné víťazstvo nad Trenčínom nič nemohlo zmeniť na priebežnej 4. priečke Košičanov. Zmenšila sa však ich strata na prvú priečku, ktorá je pred víkendovým dvojkolom sedembodová. "Keď chceme byť hore v tabuľke, tak musíme zdolávať súperov pred nami. Trenčín bol presne taký. Sme veľmi radi za tieto tri body," povedal útočník Richard Jenčík, ktorý k výhre prispel gólom v presilovke. "Gabi Spilar mi to pekne posunul do jazdy. Trafil som to krásne, až som bol prekvapený," priznal.

Košický klub začal nový rok zmenou na trénerskom poste. Ľudové porekadlo o novej metle sa potvrdilo a Košičania pod vedením trénerov Marcela Šimurdu a Petra Bartoša získali cenné tri body. "Výmena trénera je vždy impulzom pre mužstvo. Podali sme dobrý výkon a vyhrali sme zaslúžene. S obomi trénermi, Marcelom Šimurdom i Peťom Bartošom, som hrával, s Peťom ešte nedávno. Takže ich prítomnosť a pozíciu v tíme netreba vziať príliš kamarátsky, ale s patričným rešpektom. Ja už viem, ako sa mám správať," dodal Jenčík s úsmevom.