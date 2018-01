TASR

Dnes o 20:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ako spojiť štúdium a šport: Konferenciu spojili s hokejovým turnajom

Výmena skúseností s hlavnou témou o rovnocennom prepojení študenta a športovca, ktorý reprezentuje svoju univerzitu priniesla rôzne náhľady.

Na snímke prezident Európskej asociácie univerzitného hokeja (EUHA) Jaroslav Straka počas tlačovej konferencie pred Svetovým pohárom univerzitného hokeja v Banskej Bystrici 3. januára 2018. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 3. januára (TASR) - Medzinárodná konferencia o duálnej kariére študentov a športovcov mala v Banskej Bystrici dôležitého spoločného menovateľa - čas na zmenu. Paralelne s ňou sa hral prvýkrát v histórii aj Svetový pohár univerzitného hokeja a v jednotlivých výberoch sa výrazne odzrkadlilo to prospešné, čo všetky tri asociácie, americkú ACHA, ruskú SHL a európsku EUHA spája a čo odlišné zažívajú.

Výmena skúseností s hlavnou témou o rovnocennom prepojení študenta a športovca, ktorý reprezentuje svoju univerzitu priniesla rôzne náhľady, v prvom rade odlišnú podporu najmä zo strany podporovateľov a štátu. Aj preto všetci traja prezidenti Paul Hebert (ACHA), Anton Chramcov (SHL) a Jaroslav Straka (EUHA) vyjadrili vďačnosť, že sa konferencia o duálnej kariére zorganizovala, a že pomôže pri ďalšom rozvoji celého systému fungovania univerzitného športu.

Prezident Európskej asociácie univerzitného hokeja (EUHA) Jaroslav Straka zdôraznil celý dopad projektu, ktorý vznikol v roku 2013. "Vtedy sme spustili Európsku univerzitnú hokejovú ligu a na fakt, že vznikla na Slovensku, sme primerane hrdí. Snažili sme sa, aby po juniorskom veku mohli študenti hrať hokej aj na vysokej škole. Prepojili sme dve kategórie, juniorskú a seniorskú akýmsi univerzitným mostom. Chalani sa môžu naplno venovať štúdiu i hokeju. Na Svetovom pohári univerzitných asociácií môžeme najlepšie porovnať kvalitu nielen duálnej kariéry, ale aj úroveň samotných hokejistov v súbojoch s výbermi USA a Ruska."

V systémoch fungovania univerzitných líg sa nájde veľa odlišností. Napríklad americká ACHA zastrešuje vyše 500 tímov v troch mužských a dvoch ženských súťažiach. "Pri rozvíjaní samotných hokejistov sme konkretizovali benefit, ktorý sa prejavuje aj na vrcholných podujatiach, trebárs majstrovstvách sveta," vysvetľoval Straka: "Jednoducho, hokejista skončí vysokú školu, má vzdelanie a to ho posúva ďalej. Tí šikovnejší na ľade zasa pokračujú v kariére ako profesionálni hráči."

Podľa Straku najviac pri rozvoji duálnej kariéry chýba väčšia podpora vlád v jednotlivých krajinách. "Systém v duálnej kariére nefungoval a my potrebujeme, aby našiel primeranú podporu, aby sa študent nestrachoval ako ďalej. Naša asociácia zastrešuje v Európskej univerzitnej hokejovej lige síce len 13 mužstiev, no je to začiatok toho, čo tu chýbalo. Treba o tom neustále hovoriť, aby vlády účinne podporovali duálne vzdelávanie. Na samotných mužstvách vidieť, ako perfektne pracujú, ako hráči zviditeľňujú svoju univerzitu, mesto i celú krajinu. Vo výmenných programoch sa prejavuje záujem o štúdium u nás, aj preto, že funguje hokejový program. V minulom roku sme mali v EUHA 11 národností, popularita slovenských, českých i ďalších európskych škôl sa nepochybne zvyšuje."

Budúcnosť univerzitného športu v organizácii EUHA spočíva v tom, že sa naplno uvedomí význam duálneho vzdelávania, a tým aj kariéry. "Šport je naozaj veľmi vrtkavý, nevyhnete sa napríklad zraneniu, no vzdelanie budete mať v rukách. Ak by ste v nich nič nemali, neviete, čo ďalej. Po piatich rokoch vidieť veľký prínos na študentoch i vo fungovaní škôl, a to je pre nás to najdôležitejšie," dodal Straka.