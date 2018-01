TASR

Dnes o 19:25 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní LEN KÚSOK OD PÓDIA: Petra Vlhová skončila štvrtá v slalome v Záhrebe

Mikaela Shiffrinová si vďaka víťazstvu upevnila vedenie v priebežnom poradí slalomu, náskok pred druhou Vlhovou zvýšila na 185 bodov.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. — Foto: TASR Martin Baumann

Záhreb 3. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto v stredajšom slalome Svetového pohára. V Záhrebe totálne dominovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá slávila v 22 rokoch svoj 38. triumf v seriáli. Vlhová stratila v súčte dvoch kôl na víťazku 2,24 sekundy. Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,59), pódium doplnila tretia Švédka Frida Hansdotterová (+2,11).

Shiffrinová si vďaka víťazstvu upevnila vedenie v priebežnom poradí slalomu, náskok pred druhou Vlhovou zvýšila na 185 bodov. V celkovom poradí SP má Američanka k dobru už 571 bodov pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, tretia Vlhová stráca na Shiffrinovú 606 b. "Myslím si, že som momentálne vo veľmi dobrej forme. V druhom kole som už neriskovala naplno, nesedel mi 'tajming', trať bola nerovná, ale stačilo to na to, aby som zostala jasne vpredu," povedala Shiffrinová po svojom siedmom víťazstve v sezóne. Korunu snehovej kráľovnej v Záhrebe získala po tretí raz v kariére.

Vlani v chorvátskom stredisku slávila triumf Slovenka Veronika Velez-Zuzulová, ktorá tento rok nemohla štartovať, keďže sa doliečuje po zranení pravého kolena. Shiffrinová pred rokom na Medveďom vŕšku nedokončila 1. kolo. "Dúfala som, že sa sem vrátim a všetko si vynahradím. Trofej sa mi veľmi páči. Normálne na také veci veľmi nemyslím, ale táto korunka sa mi skutočne páči," dodala pre ORF. Obhajkyňa veľkého glóbusu už po 14 štartoch v sezóne pokorila 1000-bodovú métu, na konte má aktuálne 1081 bodov. Ak by si udržala súčasný priemer, sezónu zakončí so ziskom 2567 b., čím by prekonala rekord Tiny Mazeovej (2414) spred piatich rokov.

Fenomenálna Američanka totálne ovládla slalom v Záhrebe. Už v 1. kole predviedla svoju typickú dynamickú jazdu, ktorou deklasovala konkurentky a odsúdila ich do boja o druhú priečku. Žiadna z nich sa jej svojím výkonom ani nepriblížila, Holdenerová na priebežnej druhej pozícii stratila na Američanku 1,41 sekundy. Vlhová bojovala v utorok s horúčkami, napriek chorobe nastúpila na štart s číslom sedem. Na druhom medzičase bola ešte druhá s odstupom 62 desatín, v strmine však stratila, dolu jej aj vplyvom choroby dochádzali sily a nabrala ešte sekundu. "Dalo sa ísť trošku rýchlejšie, od štartu po rovinu som išla veľmi opatrne. Stratila som v strmých pasážach, ale nevadí. Druhé kolo musím ísť naplno a uvidíme, čo to prinesie. Zdravotne to nie je ideálne, ale na druhej strane, nie je to ani najhoršie," povedala Slovenka v cieľových priestoroch.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. (Foto: TASR/Martin Baumann)

Fenomenálna Shiffrinová si išla v stredu opäť "vlastnú ligu", o čom svedčí aj skutočnosť, že v 1. kole sa do dvoch sekúnd zmestili len štyri pretekárky, štvrtá bola s odstupom 1,97 s Rakúšanka Bernadette Schildová. V druhom kole pod umelým osvetlením sťažovalo pretekárkam ich jazdu v hornej časti sneženie, k tomu sa pridal aj neustále sa zhoršujúci povrch zjazdovky. S podmienky na trati sa výborne vyrovnala 20-ročná Rakúšanka Katharina Gallhuberová, ktorá sa z deviateho miesta po 1. kole vyšvihla na celkové šieste. Jej čas prekonala až skúsená Frida Hansdotterová. Vlhovej skvele vyšla vrchná pasáž, v ktorej ešte jemne navýšila náskok na Švédku, potom ju však na zhoršujúcej sa trati niekoľkokrát vyhodilo z línie, do spodnej časti si nezobrala optimálnu rýchlosť a v cieli sa zaradila o 13 stotín za Hansdotterovú. Napokon z toho bolo konečné štvrté miesto, keďže Holdenerová si postrážila svoju pozíciu a Shiffrinová predviedla ďalšiu dominantnú jazdu.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. (Foto: TASR/Martin Baumann)

"Dnes som už bola fit a dalo sa ísť naplno, takže chorobu by som nevnímala tak, že by ma ovplyvnila. Pokazila som druhé kolo, najmä spodnú časť, kde si myslím, že som bola dosť pomalá. Tam som v podstate stratila svoj náskok aj pódium," dodala Vlhová po svojom 25. umiestnení v top 10.

Výsledky slalomu SP žien v Záhrebe: 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:53,07 min., 2. Wendy Holdenerová (Švajč.) +1,59 s., 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +2,11, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +2,24, 5. Bernadette Schildová (Rak.) +2,38, 6. Katharina Gallhuberová (Rak.) +2,91, 7. Erin Mielzynská (Kan.) +2,96, 8. Katharina Liensbergerová (Rak.) +3,20, 9. Melanie Meillardová (Švajč.) +3,33, 10. Anna Swenn-Larssonová (Švéd.) +3,34 Celkové poradie SP (po 16 z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 1081 bodov, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 510 b., 3. VLHOVÁ 475, 4. Holdenerová 450, 5. Tina Weiratherová (Licht.) 374, 6. Hansdotterová 344 Poradie v slalome (6 z 12): 1. Shiffrinová 580, 2. VLHOVÁ 395, 3. Holdenerová 345, 4. Hansdotterová 291, 5. Schildová 207, 6. Meillardová 187

Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák