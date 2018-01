TASR

Lesníci odštartovali kampaň Pravda o lese

Za kampaňou, ktorá sa proti nim vedie a ktorá je podľa nich plná lží, poloprávd, informácií, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, vidia záujmy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd).

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 3. januára (TASR) – Slovenskí lesníci zareagovali na zámer ministerstva životného prostredia prijať memorandum o lese i na občiansku iniciatívu My sme les. Ich stavovská organizácia odštartovala kampaň s názvom Pravda o lese. Cieľom je sprostredkovať pravdivé informácie o stave slovenských lesov, lesníctve a ochrane prírody.

„V médiách nemáme dostatok priestoru informovať, vysvetľovať. Tak to skúsime takto,“ ozrejmila Slovenská lesnícka komora (SLK) v úvodnom oznámení kampane distribuovanom cez internet. Kritizovala, že vo verejnosti sa vytvára jednostranne predstava, že lesníci len bezohľadne rúbu drevo a nič iné ich nezaujíma.

„Ale my zalesňujeme, chránime mladé stromčeky, ktoré zo satelitných snímok nevidno a vraj nie sú les, vychovávame tieto údajne neexistujúce lesy, prevažnú časť príjmov zarobených ťažbou dreva vraciame späť lesu. Pri tom rešpektujeme zákony tejto krajiny a všetky obmedzenia, ktoré pre nás vyplývajú z ochrany prírody a krajiny,“ argumentuje SLK, ktorá tvrdí, že potrebu ochrany prírody, jej zachovania pre ďalšie generácie plne chápe.

Podľa lesníkov naopak zlyháva štát. Za kampaňou, ktorá sa proti nim vedie a ktorá je podľa nich plná lží, poloprávd, informácií, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, vidia záujmy ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Ten chce podľa nich pre svoj rezort viac kompetencií, správu časti slovenských lesov a bezzásahový režim na obrovskej výmere.

„Lesníci vyhlasovali prvé chránené územia, keď slovo ochranár neexistovalo. My sme nezlyhali, naopak. Celé nami spravované lesy sú obhospodarované podľa plánov starostlivosti. Naopak, ochrana prírody nemá pre väčšinu chránených území schválené programy starostlivosti, nie je schválená zonácia národných parkov, nie je zabezpečená ochrana karpatských bukových pralesov. Naozaj tu zlyháva štát, to aktéri kampane My sme les hovoria, ale prstom ukazujú na lesníkov,“ píše SLK.

Iniciatíva My sme les, ktorá reaguje na situáciu v lesoch a národných parkoch a žiada ich lepšiu ochranu, sa stala najúspešnejšou online environmentálnou podpisovou akciou na Slovensku. Doteraz ju podporilo takmer 64.000 ľudí. Výzva má politikom ukázať, že téma slovenských lesov sa týka celej verejnosti. Minister životného prostredia sa vyjadril, že vníma situáciu v lesoch podobne ako organizátori výzvy.

Šéf envirorezortu Sólymos predstavil vlani v septembri ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej (nominantka SNS) návrh Národného memoranda o lese. Má poskytnúť rámcovú stratégiu pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov. Nenašiel však zatiaľ zhodu s agrorezortom, ktorý prišiel v decembri so svojou predstavou o národnom memorande, ktoré má priniesť rámcovú stratégiu pre spoluprácu s envirorezortom pri ochrane lesov na Slovensku.