Dominika Dobrocká

Dnes o 20:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Závidia jej aj vedci! Mladá Slovenka vyvinula materiál, vďaka ktorému už zvieratá nebudú musieť trpieť pre drahé kabelky

Slovenka Zuzana odišla do Indie, aby vymyslela materiál budúcnosti.

— Foto: Facebook/Zuzana Gombošová

MICHALOVCE/MUMBAI 3. január - Bez tvrdej práce, trpezlivosti a vytrvalosti by mladá Slovenka nedosiahla to, čo sa jej pomalými krôčikmi darí. Zuzana Gombošová sa rozhodla študovať na vysokej škole odbor odevné návrhárstvo. Vtedy sa prejavil jej úprimný záujem a chcenie. Na toto štúdium sa totiž pripravovala dva roky, počas ktorých sa vzdelávala, zdokonaľovala a tvorila. Zuzane nechýbala odvaha a študovať módny a textilný dizajn sa rozhodla ako v Liberci, tak aj v tureckom Istanbule. Do tretice počas štúdia zavítala aj do Londýna, kde študovala materiály budúcnosti. Dôvodom bolo, že sa jej nepáčila realita odevného priemyslu, a tak sa rozhodla pre zmenu.

Britská metropola

Ako Zuzana prezradila pre portál Forbes.sk, na univerzite v Londýne sa naučila používať rôznorodé nástroje výskumu v dizajne. Štúdium v britskej metropole Michalovčanka Zuzana zavŕšila záverečnou prácou, ktorá bola nominovaná na ocenenie NOVA Innovation Award. V dobe, kedy prácu tvorila, sa zoznámila aj s mikrobiológiou a bakteriálnou celulózou. Táto práca Slovenku v roku 2015 priviedla až do ďalekej Indie. Zamestnala sa, čo ju však po čase prestalo baviť, a tak sa so svojím priateľom pustila do vlastného výskumu futuristických materiálov.

Nový materiál

Zuzana s priateľom pracuje na novom materiáli, ktorý nazvali Malai. Pri výrobe tohto materiálu sa nepoužívajú žiadne škodlivé chemikálie. Ďalšou výhodou je jeho rozložiteľnosť v prírode a do tretice môže v niektorých prípadoch nahradiť kožu, PVC a PU. Pár na svojej stránke predstavuje rôzne vzorky Malai a mnohé svoje výrobky. Bližšie informácie o životnej ceste Slovenky Zuzany, ako aj o výrobkoch a inšpirácii sa dočítate na portáli Forbes.sk.