TASR

Zdeněk Troška predstaví na Slovensku novú rozprávku Čertoviny

Na archívnej snímke Zdeněk Troška — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava/Žilina/Nitra 3. januára (TASR) - Nová rozprávka Zdeňka Trošku Čertoviny vstúpi do slovenských kín vo štvrtok 11. januára. Ešte pred ňou sa uskutočnia tri predpremiéry, na ktorých sa zúčastnia jej tvorcovia a herci. Na známeho režiséra Zdeňka Trošku, ako aj na niektorých hereckých predstaviteľov sa fanúšikovia dobrých rozprávok môžu tešiť v nedeľu 7. januára v Žiline, Nitre a Trnave.

Hlavnými hrdinami rozprávky Čertoviny sú dvaja nešikovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vládcom pekiel poslaní za trest do sveta, aby do mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. Úlohu sa im však od začiatku nedarí splniť, a namiesto toho, aby ľudí zvádzali k hriechom, im neúmyselne pomáhajú. V hlavných úlohách čertov sa predstavia Jakub Prachař a Dominick Benedikt. "Môj čert je taká zakomplexovaná figúra, ktorá to nemá v živote jednoduché, je trochu zmätený," uviedol predstaviteľ pravdepodobne prvého modrookého čerta v českom filme Jakub Prachař. Hlavným dôvodom, prečo Prachař túto úlohu prijal, bolo Cimrmanovo herecké desatoro. "Splnil som si všetkých deväť bodov a chýbal mi len ten desiaty - Keď hráš čerta, nezabúdaj, že máš chvost! Takže desatoro mám splnené, a tým som zavŕšil svoju filmovú a televíznu kariéru," dodal Jakub Prachař.