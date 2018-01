TASR

V najbližších troch rokoch sa začne modernizácia štyroch tratí

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 3. januára (TASR) - V najbližších troch rokoch by sa mala začať na Slovensku modernizácia štyroch železničných tratí z eurofondov. A to úseku z Malaciek po Devínsku Novú Ves, od štátnej hranice Slovenska s Českou republikou po Kúty, tiež z Lučivnej po Poprad a zo Žiliny cez Varín po Strečno.

Predpokladá to ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd). "Železničná doprava trpí tým, že sa do nej desiatky rokov neinvestovalo a posledné roky týchto snáh ešte nestačia na dorovnanie sa ostatným stredoeurópskym krajinám," priblížil pre TASR minister Érsek. Ministerstvo však podľa neho robí všetko pre to, aby sa postupne zmodernizovali všetky kľúčové trate na Slovensku.

V aktuálnom Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra na roky 2014 až 2020 je podľa Érseka na rozvoj železničnej dopravy, vrátane nákupu nových vlakov, určená takmer miliarda eur z eurofondov. Ďalšie európske peniaze na modernizáciu železníc, približne 420 miliónov eur, môže Slovensko čerpať z Nástroja na prepájanie Európy - CEF. "Spolu to predstavuje až sumu 1,4 miliardy eur, ktoré môžu zásadne zmeniť tvár slovenských železníc," uviedol Érsek.

Ministerstvo zároveň pripravuje aj budovanie záchytných parkovacích miest pri železničných staniciach, vďaka ktorým budú môcť ľudia presadnúť z áut na vlaky. Tým sa podľa rezortu podporia ekologickejšie formy dopravy a odľahčí sa centrum miest od neúmerného zaťaženia dopravou. "V roku 2018 sa pripravuje výstavba záchytných parkovísk v Pezinku, v Nových Košariskách a v Ivanke pri Dunaji," vymenoval Érsek.