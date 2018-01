TASR

Dnes o 15:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hamšíka mrzí vypadnutie z pohára: Chce sa vrátiť na víťaznú vlnu

V utorňajšom štvrťfinále prehrali Futbalisti SSC Neapol doma s Atalantou Bergamo. Hamšík hral do 56. minúty.

Na archívnej snímke Marek Hamšík — Foto: TASR/Michal Svítok

Neapol 3. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom nepostúpili do semifinále Talianskeho pohára. V utorňajšom štvrťfinále prehrali doma s Atalantou Bergamo 1:2. Hamšík hral do 56. minúty.

"Začali sme slušne, prišli aj šance, no gól sme nedali. Hneď po zmene strán hostia skórovali a už sme sa nevedeli dostať do správneho tempa," citoval 30-ročného kapitána SSC jeho oficiálny web. "Veľmi nás mrzí vypadnutie. Navyše pred našimi priaznivcami. No musíme dať hlavy hore a už v sobotu sa chceme vrátiť na víťaznú vlnu," dodal. Líder Serie A hostí 6. januára predposledný Hellas Verona.