TASR

Dnes o 15:12 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prezident: Gratulujem P. Kažimírovi, prestížne ocenenie si zaslúži

Prezident verí, že aj vďaka Petrovi Kažimírovi a jeho rozpočtovej politike bude Slovensko ďalej hospodársky rásť.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska gratuluje ministrovi financií Petrovi Kažimírovi, ktorého britský mesačník The Banker patriaci do skupiny Financial Times vyhlásil za ministra financií Európy za rok 2018. Časopis takto ocenil jeho prácu a výsledky slovenskej ekonomiky. Podľa Kisku si Kažimír ocenenie zaslúži. Prezident to napísal na sociálnej sieti Facebook.

"Chcel by som zagratulovať Petrovi Kažimírovi k oceneniu Najlepší minister financií roku 2018 v Európskej únii. Po Ivanovi Miklošovi, ktorého ocenili v roku 2004, si tak zahraničie všimlo a právom ocenilo ďalšieho nášho špičkového ekonóma," uviedol prezident.

Verí, že aj vďaka Petrovi Kažimírovi a jeho rozpočtovej politike bude Slovensko ďalej hospodársky rásť a kvalitné politické rozhodnutia budú znamenať zlepšovanie nášho sociálneho systému, školstva či zdravotníctva. "A očakávam, že sa ministrovi podarí uzavrieť volebné obdobie súčasnej vlády s vyrovnaným rozpočtom," doplnila hlava štátu.

Magazín vo svojom hodnotení ocenil prácu Kažimíra. Odkedy sa stal v roku 2012 ministrom financií, došlo k výraznému oživeniu slovenskej ekonomiky. Podarilo sa tiež výrazne znížiť deficit SR zo 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2012 až na plánovanú úroveň 0,83 % HDP v tomto roku. The Banker vyzdvihol rast slovenskej ekonomiky, ktorý v roku 2016 dosiahol 3,3 % a na rovnakej úrovni by mal byť podľa očakávaní MMF aj v roku 2017. V aktuálnom roku by mala ekonomika rásť 3,7-% tempom.

Rozhodnutie udeliť cenu Kažimírovi je výsledkom hodnotenia redakčného tímu časopisu The Banker, ako aj prieskumu medzi vplyvnými európskymi bankármi a ekonómami. V minulosti boli medzi ocenenými napríklad írsky minister Michael Noonan či lotyšská ministerka Dana Reizniece – Ozola.

Časopis The Banker vychádza od roku 1926 a svojich čitateľov má vo viac ako 180 krajinách sveta. Od roku 1996 ho vydáva Financial Times Business. Mesačník prináša pravidelne najdôležitejšie správy z oblasti retailového a firemného bankovníctva, informuje o technologickom rozvoji, produktových inováciách, vývoji softvéru, uvádza profily jednotlivých krajín a komentáre a názory medzinárodne uznávaných expertov.