Dnes o 08:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dubovcová a Štrbová začínajú druhú spoločnú sezónu. Na turnaji v Haagu

Súperkami Sloveniek v 1. kole kvalifikácie budú domáce reprezentantky Annemieke Driessenová a Ilke Meertensová.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová — Foto: Teraz.sk/SVF

Haag 2. januára (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa od stredy predstavia na úvodnom turnaji novej sezóny Svetovej série FIVB v holandskom Haagu. Súperkami Sloveniek v 1. kole kvalifikácie budú od 13.10 hod. domáce reprezentantky Annemieke Driessenová a Ilke Meertensová. Rozhodol o tom utorňajší žreb v dejisku turnaja.

Dubovcová so Štrbovou začínajú druhú spoločnú sezónu, v tej minulej debutovali v rámci Svetovej série takisto v Haagu, kde obsadili výborné 9. miesto. Skúsenejšia z dvojice Dubovcová verí, že v Holandsku zopakujú dobrý výsledok z júna 2017. "S takým odhodlaním treba ísť do turnaja," povedala 27-ročná plážová volejbalistka pre web Slovenskej volejbalovej federácie www.svf.sk. V kvalifikácii bude štartovať 32 tímov, cesta do hlavnej súťaže vedie cez dve kolá. "Kvalifikácia je vždy ťažká. Zápas ide veľmi rýchlo, človek zaváha a je vyradený z hry. Ja dúfam, že sa nám bude dariť tak, ako minulý rok. Želám si, aby sme postúpili z kvalifikácie," dodala Dubovcová.

Svetová séria sa začína oveľa skôr ako zvyčajne, štvorhviezdičkový turnaj v Haagu otvorí bohatý program roka 2018. "Ja sa teším, že sa sezóna začína skôr, pretože predtým sme štyri mesiace trénovali bez turnaja a to je dlhá doba. Hrajú sa sparingy, ale turnaj je predsa turnaj. Trénovali sme v hale, pretože aj turnaj v Holandsku bude vnútri. Boli sme väčšinu času v Prahe a teraz po Vianociach sme pár dní trénovali v Pelhřimove s Češkami Slukovou a Hermannovou," uzavrela Dubovcová.