TASR

Dnes o 08:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Čína chce dať na železnice tento rok 94 mld. eur, najmenej za 5 rokov

Spoločnosť China Railway zároveň oznámila, že tento rok chce vybudovať približne 4000 kilometrov nových tratí. Z nich 3500 kilometrov by mali predstavovať trate pre vysokorýchlostné vlaky.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Šanghaj 2. januára (TASR) - Čína plánuje investovať do železničnej infraštruktúry tento rok okolo 730 miliárd jüanov. Ak tieto plány zrealizuje, bude to znamenať najnižší objem investícií do železníc za päť rokov.

Ako v utorok uviedol čínsky národný železničný dopravca China Railway, v roku 2018 by investície do železničnej infraštruktúry mali dosiahnuť 732 miliárd jüanov (93,79 miliardy eur). To je najmenej od roku 2013, informovala agentúra Reuters.

V minulom roku investovala Čína do rozvoja železničnej infraštruktúry celkovo 801 miliárd jüanov. Navyše, v každom z minulých štyroch rokov stanovil Peking objem investícií na úrovni 800 miliárd jüanov. V roku 2013 predstavoval plán čínskej vlády v oblasti investícií do železníc okolo 660 miliárd jüanov.

Spoločnosť China Railway zároveň oznámila, že tento rok chce vybudovať približne 4000 kilometrov nových tratí. Z nich 3500 kilometrov by mali predstavovať trate pre vysokorýchlostné vlaky.