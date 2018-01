TASR

Hokejistom SR 20 ušlo semifinále MS iba o chlp. Švédom podľahli o gól

Zverenci trénera Ernesta Bokroša tak obsadili konečné siedme miesto.

Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov a vpravo tréner Ernest Bokroš. — Foto: TASR - Martin Palkovič

Buffalo 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v stredajšom štvrťfinále na juniorských MS v Buffale so Švédskom tesne 2:3 a s turnajom sa rozlúčili. Zverenci trénera Ernesta Bokroša tak obsadili konečné siedme miesto.

Slováci vypadli rovnako ako vlani vo štvrťfinále, keď sa taktiež stretli s "tromi korunkami". Vtedy im podľahli jasne 3:8. Švédi si v semifinále zmerajú sily s USA. V druhom sa stretne Kanada s Českom.

Za najlepšieho hráča v zápase na slovenskej strane vyhlásili dvojgólového obrancu Martina Bodáka. Kapitán mužstva sa dostal aj medzi trojicu najlepších hráčov SR na turnaji spolu s brankárom Romanom Durným a útočníkom Samuelom Bučekom.

MS hráčov do 20 rokov, štvrťfinále: Švédsko - Slovensko 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Góly: 21. Lundeström (Söderlund), 27. Zetterlund, 51. Lundeström (Söderlund, Steen) - 38. Bodák (Čacho, Buček), 52. Bodák (Kelemen). Rozhodovali: Garon (Kan.), Nikolic (Rak.) - Hancock II (USA), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1445 divákov. Švédsko: Gustavsson – Liljegren, Moverare, Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg – Pettersson, Nylander, Andersson – Karlström, L. Lindström, Zetterlund – Söderlund, Lundeström, Steen – Gustafsson, Davidsson, Jonsson Fjällby – Boqvist Slovensko: Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Kundrik, Smolka, Kelemen – Krivošík, Tamáši, Roman – Buček, Studenič, Ružička – Solenský, Čacho, Liška

Prvú veľkú šanca duelu mali Slováci. Smolka unikol v 3. minúte v oslabení po ľavej strane a jeho strela opečiatkovala žŕdku. O minútu zazvonila konštrukcia aj za Durným po strele Liljegrena. Švédi mali počas celého prvého dejstva viac puk na hokejkách a snažili sa tlačiť do bránky. Tam však narážali na pozornú a dobre organizovanú defenzívu Slovákov, ktorí ich nepustili do vyložených šancí a dobre strážili predbránkový priestor. Sami hrozili najmä z brejkov a favoritom zatopili aj počas presilovky, keď si vypracovali dve celkom dobré možnosti. Výborný výkon podával spoľahlivý brankár Durný. V závere tretiny mal veľkú šancu Buček, ale jeho pokus zablokoval Sellgren.

Bokrošovi zverenci kapitulovali už po deviatich sekundách druhého dejstva po chybe v rozohrávke. Söderlund prihral do šance Lundeströmovi a ten trafil ponad lapačku Durného - 1:0. V 27. minúte prišiel ďalší gól "tre kronor". Peknú samostatnú akciu predviedol Zetterlund, vo vlastnom obrannom pásme zobral puk Ružičkovi, potiahol ho do útočnej tretiny, prešmykol sa pomedzi dvojicu obrancov a bekhendom poslal puk medzi Durného betóny - 2:0. Slováci sa v týchto minútach dostávali do nebezpečných pozícii len sporadicky. V 28. mal šancu Krivošík, ale Gustavsson si s jeho bekhendom poradil. V 34. minúte sa dostal asi meter pred bránkou k puku Solenský, ale ani on nedokázal prestreliť švédskeho brankára. Podarilo sa to až v 38. minúte počas presilovky, keď sa z pravého kruhu presadil strelou od žŕdky kapitán Bodák - 2:1. Bola to vôbec prvá využitá početná výhoda Slovákov na turnaji.

Obrovská šanca na vyrovnanie prišla hneď v úvode tretej časti, keď si Bokrošovi zverenci zahrali 1:43 minúty dlhú presilovku o dvoch hráčov. Súpera zavreli v pásme, Studenič napálil žŕdku a prišli aj ďalšie dobré šance, no zastavil ich Gustavsson. Na druhej strane mal možnosť L. Lindström, Durný svojich spoluhráčov opäť podržal. Švédi sa dostali do dvojgólového vedenia opäť v 51. minúte po peknej akcii, ktorú odštartoval Steen. Ten vybojoval puk za bránkou, prihral Söderlundovi, ktorý šikovne naznačil strelu, no naservíroval puk voľnému Lundeströmovi a ten zakončil do úplne odkrytej bránky - 3:1. Tento stav však vydržal len minútu. Slováci predviedli rýchlu akciu a na 2:3 znížil opäť kapitán Bodák. Následne prežili presilovku súpera a Durný vychytal tutovku Lundeströma. Slováci sa v posledných troch minútach snažili o záverečný tlak, no Švédi ich do ničoho nepúšťali a nakoniec sa nedostali ani k hre bez brankára.

Hlasy po zápase:

Ernest Bokroš, tréner SR 20: Ťažko sa mi hodnotí takéto stretnutie… Musím povedať, že som spokojný s výkonmi hráčov, ale nie s výsledkom. Naozaj sme dnes boli blízko, žiaľ, nevyšlo nám to… Hrali sme proti obrovskej kvalite, ale aj my sme ukázali svoju kvalitu. Dobre sme sa na súpera pripravili a rozobrali si ho. Zápas bol vyrovnaný, ale žiaľ, stále sme naháňali výsledok a doťahovali náskok Švédov. Škoda, že sme si v závere vinou našej technickej chyby nemohli zahrať power play."

Martin Bodák, kapitán SR a strelec oboch slovenských gólov: "Snažili sme sa podať maximálny výkon a myslím si, že sa nám to podarilo, chýbal nám však kúsok šťastia. Usilovali sme sa čo najviac prihrávať a strieľať, no v závere sme už nedokázali vyrovnať. Naše výkony na turnaji mali stúpajúcu tendenciu. Na úvod proti Kanade sme hrali trochu ustráchane, no postupne sme sa zlepšovali. Som hrdý na náš tím. Mohli sme hrať v semifinále, no nevyšlo to, taký je hokej."