Európskym centrálnym bankárom roka 2017 sa stal guvernér ČNB J. Rusnok

Na archívnej snímke Jiří Rusnok. — Foto: TASR

Praha 2. januára (TASR) - Guvernér Českej národnej banky (ČNB) Jiří Rusnok získal titul Európsky centrálny bankár roka, ktorý každoročne udeľuje časopis The Banker vydávaný v Londýne skupinou The Financial Times. Rusnok získal toto prestížne medzinárodné ocenenie za spôsob, akým ČNB ukončila umelé oslabovanie koruny a ustála tlak špekulantov.

Ocenenie je určené centrálnym bankárom, ktorí podporili ekonomickú stabilitu a prispeli k hospodárskemu rastu. Vlani ho získala guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina a predtým guvernér Bank of England Mark Carney.

Rusnokov predchodca Miroslav Singer získal rovnaký titul za rok 2014 potom, čo opatrenie zaviedol v novembri 2013. Zámerom bolo podnietiť spotrebiteľov, aby viac míňali, a vyhnúť sa dlhotrvajúcemu poklesu cien tovarov a služieb - takzvanej deflácii. Hranica, pod ktorú ČNB nedovolila českej korune posilniť, bola stanovená na 27 CZK/EUR a banka ju bránila intervenciami na devízovom trhu. Opatrenie splnilo svoj cieľ, aj keď Singer čelil kritike niektorých ekonómov aj médií. Umelé oslabovanie koruny podľa ČNB tiež podporilo rast ekonomiky, keďže české tovary boli v zahraničí lacnejšie.

Po Singerovom odchode však muselo nové vedenie banky riešiť, ako a kedy z režimu vystúpiť, ako zachovať transparentnosť a nespôsobiť výkyvy kurzu. Zahraniční investori totiž nakúpili korunové aktíva za desiatky miliárd eur, keďže počítali s tým, že česká koruna sa po ukončení režimu znovu posilní.

Koniec kurzového záväzku ČNB, ktorý bol oznámený vlani v apríli, sa nakoniec zrealizoval bez dramatických výkyvov. "Koruna sa začala znovu obchodovať bez zásadného narušenia trhov. Účinné plánovanie zo strany Jiřího Rusnoka a jeho tímu spôsobilo, že bol tento manéver úspešný," uviedol časopis The Banker v zdôvodnení ocenenia.

Rusnok v tlačovom vyhlásení uviedol, že si ocenenie váži a považuje ho za výraz ocenenia guráže, s ktorou sa ČNB vydáva "neprebádanými a nie vždy populárnymi cestami".

Časopis The Banker tiež ocenil opatrenia, ktorými ČNB zasiahla proti neúmernému rastu cien nehnuteľností a zadlžovaniu verejnosti hypotékami.

Rusnok už jedno ocenenie za ukončenie intervenčného režimu dostal. V októbri získal ocenenie Guvernér centrálnej banky pre strednú a východnú Európu pre rok 2017, ktoré mu udelil GlobalMarkets, oficiálny časopis výročného zasadnutia Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.