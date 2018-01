TASR

Basketbal: MBK Ružomberok angažoval americkú rozohrávačku Ellenbergovú

Dvadsaťpäťročná Američanka má v tíme nahradiť Francúzku Melissu Diawakanovú, ktorej sa 31. decembra 2017 skončila zmluva.

Ružomberok 2. januára (TASR) - Slovenský basketbalový klub MBK Ružomberok angažoval americkú rozohrávačku Aaryn Ellenbergovú. Dvadsaťpäťročná Američanka má v tíme nahradiť Francúzku Melissu Diawakanovú, ktorej sa 31. decembra 2017 skončila zmluva. A keďže jej výkony nenaplnili predstavy klubu, ďalej už v Liptove nepokračuje.

"Od Ellenbergovej očakávam, že do družstva prinesie to, čo nám v doterajšej sezóne chýbalo. Ten kúsok, aby sme vyrovnané zápasy dokázali preklopiť v náš prospech. To znamená menej stratených lôpt, väčší pokoj v útoku a určite aj líderstvo," povedal k novej akvizícii kouč Ružomberčaniek Juraj Suja.

MBK Ružomberok v závere minulého roka zaknihoval aj jednu nepríjemnú stratu. Na tréningu sa zranila kapitánka slovenskej ženskej reprezentácie Petra Bartánusová, ktorá si roztrhla predný krížny kolenný väz.