TASR

Dnes o 15:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní S odvozom vianočných stromčekov začnú v Bratislave 8. januára

Stromčeky odvezú do bratislavskej spaľovne odpadu, kde ich energeticky zhodnotia.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Eduard Fašung

Bratislava 2. januára (TASR) – Vianočné stromčeky začne bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) zbierať a odvážať v pondelok 8. januára. Začne sa v Starom Meste, následne budú pracovníci OLO pokračovať v ďalších mestských častiach.

"Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov k zberným hniezdam – najbližšiemu stojisku, a v prípade bytových domov k stanovištiam zberných nádob," spresnila hovorkyňa OLO Beáta Humeniková. "O odvoz vianočných stromčekov sa budú v Bratislave starať tri trojčlenné posádky," dodala. Zber a odvoz potrvá do 31. marca.

Stromčeky odvezú do bratislavskej spaľovne odpadu, kde ich energeticky zhodnotia. "Ich spálením spolu so zmesovým komunálnym odpadom sa vyrába teplo a elektrina, ktorá je ďalej distribuovaná do 22.000 bratislavských domácností," ozrejmila hovorkyňa OLO.

Množstvo vyzbieraných a odvezených vianočných stromčekov z roka na rok stúpa. Zatiaľ čo v roku 2014 pracovníci spoločnosti OLO odviezli 84 ton vianočných stromčekov, v roku 2016 to bolo takmer 99 ton a v roku 2017 už viac ako 112 ton.

Okrem zberu zabezpečeného mestskou firmou existuje tiež možnosť priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave, ktorý je otvorený každý deň, okrem nedele a sviatkov, od 08.00 do 18.00 h.