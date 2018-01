TASR

Dnes o 14:25 čítanie na minútu 0 zdieľaní Najväčšou kybernetickou hrozbou bol vlani ransomvér

Predpokladá sa, že za útokmi Wanna Cry stojí skupina Lazarus, ktorej sa podarilo zasiahnuť okolo 700.000 obetí po celom svete.

Rozsiahly kybernetický útok škodlivým softvérom.

n — Foto: TASR/AP

Bratislava 2. januára (TASR) - Rok 2017 možno z pohľadu kybernetických hrozieb označiť aj rokom ransomvéru. Titulky svetových médií boli plné informácií o vydieračských útokoch, ktoré odstavili mnohé spoločnosti a organizácie zabezpečujúce nevyhnutné služby pre spoločnosť ako napríklad letiská, banky, nemocnice, logistické či mediálne spoločnosti, hodnotí uplynulý rok spoločnosť Kaspersky Lab.

Následky však zanechali aj ďalšie typy útokov, ktorých cieľom bolo okrem iného ukradnúť alebo zničiť citlivé dáta, dostať sa k finančnej hotovosti, ovplyvniť vývoj kryptomeny či rôzne kyberšpionážne činnosti. Aktivity kyberzločincov boli zamerané ako na firmy, tak aj na bežných používateľov.

K hlavnými kybernetickým momentom roka patrili ransomvérové útoky Wanna Cry, Ex Petr a Bad Rabbit. Predpokladá sa, že za útokmi Wanna Cry stojí skupina Lazarus, ktorej sa podarilo zasiahnuť okolo 700.000 obetí po celom svete. Ex Petr bol oproti tomu viac cielený – zameriaval sa na veľké spoločnosti a organizácie, do ktorých prenikol pomocou infikovaného biznis softvéru. Len v prípade firmy Maersk, najväčšieho výrobcu kontajnerových lodí a zásobovacích plavidiel, spôsobil škody vo výške stoviek miliónov amerických dolárov.

Rušno bolo aj v oblasti kyberšpionážnych aktivít, kde tí najväčší aktéri pokračovali vo svojej činnosti, pričom používali čoraz ťažšie detekovateľné nástroje a spôsoby. Bolo tiež možné sledovať oživenie cielených útokov s úmyslom ukradnúť, ale najmä zničiť dáta, ako to bolo v prípade útokov Shamoon 2.0 a Stone Drill.

Vlani naďalej rástol počet útokov zameraných na bankomaty. Hackeri sa v tomto prípade snažili prostredníctvom sofistikovaných malvérových súborov a iných pokročilých techník infikovať bankové infraštruktúry a platobné systémy. Na sklonku roka bol odhalený útok na prevažne ruské banky, ale aj ďalšie finančné inštitúcie z Malajzie a Arménska.