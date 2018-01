Ľudia chcú vo výpredajoch nakúpiť najmä oblečenie a elektroniku

TASR

Ide pritom predovšetkým o televízory, tablety, notebooky či smartfóny.

Povianočné a novoročné výpredaje lákajú ľudí k nákupom. Snímka z Bratislavy 2. januára 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 2. januára (TASR) - Obdobie novoročných výpredajov je pre Slovákov obľúbenou nákupnou príležitosťou, ktorú plánujú využiť. V rámci novoročných zliav sa totiž chystá nakupovať 70 % ľudí, z toho 53 % žien a 47 % mužov.

Vyplýva to z prieskumu nákupného spoločenstva Cashback World, ktorý sa uskutočnil koncom decembra 2017 na vzorke 1476 respondentov starších ako 18 rokov.

Spotrebitelia plánujú kúpiť najmä oblečenie, a to 39 % z nich a elektroniku, ktorú hodlá kúpiť 34 % opýtaných. V prípade elektroniky ide pritom predovšetkým o televízory, tablety, notebooky či smartfóny.

Treťou najžiadanejšou nákupnou položkou je obuv, ktorú plánuje kúpiť takmer 6 % kupujúcich a zvyšní respondenti sa rozhodnú podľa aktuálnej ponuky.

Prieskum tiež ukázal, že približne 15 % ľudí chce minúť v rámci novoročných zliav sumu do 50 eur. Najviac, takmer 45 % opýtaných plánuje nakúpiť v hodnote od 50 do 200 eur a približne štvrtina respondentov si rezervovala na výpredaje sumu od 200 do 500 eur.