ZSSK vypraví ešte dva mimoriadne sviatočné rýchliky

Prvý pôjde v piatok 5. januára. Vyštartuje o 13.37 h z Bratislavy a smerovať bude do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.41 h.

Bratislava 2. januára (TASR) - Aj v novoročnom období pokračuje zvýšený záujem ľudí o cestovanie vlakom. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) tak vypraví ešte dva mimoriadne rýchliky.

Prvý pôjde podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča v piatok 5. januára. Vyštartuje o 13.37 h z Bratislavy a smerovať bude do Košíc, kam má plánovaný príchod o 19.41 h.

Druhý rýchlik dopravca vypraví v nedeľu 7. januára v opačnom smere. Vyštartuje teda z Košíc o 14.25 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.34 h. "Oba mimoriadne rýchliky ponúkajú ešte dostatok voľných miest pre cestujúcich," dodal Kováč.

ZSSK pritom celkovo počas tohtoročných vianočných a novoročných sviatkov pridala viaceré posilové spoje a posilnia tiež vlaky o ďalšie vozne.

Čo sa týka aktuálnej obsadenosti spojov, napríklad v utorok 2. januára je na 98 % vypredaný InterCity (IC) vlak, ktorý o 11.23 h štartuje v Košiciach a smeruje do Bratislavy. Zároveň je v tento deň na 91 % obsadený aj rýchlik, ktorý o 14.07 h vyráža z Košíc a ide do Bratislavy. Veľký záujem je však aj o EuroNight (EN) vlak Bohemia, ktorý o 20.35 h vyráža z Košíc a smeruje do Prahy. Už teraz je obsadený na 83 %.

V stredu 3. januára je napríklad na 98 % obsadený IC vlak s odchodom o 11.23 h z Košíc, ktorý smeruje do Bratislavy. Zároveň má 61 % miest už vypredaných EN vlak Slovakia, ktorý o 19.46 h vyráža z Humenného a ide do Prahy.