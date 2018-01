Lenka Miškolciová

Včera o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Toto naozaj nečakala! Letuška prišla do práce a na palube lietadla ju čakalo najväčšie prekvapenie jej života

A pohotový kopilot to všetko nakrútil na video.

Letuška Lauren a jej snúbenec pilot Jon. — Foto: Repro foto Independent

Detroit 2. januára - Keď letuška Lauren Gibbsová nastúpila pred Vianocami 23. decembra do lietadla, už vtedy si bola vedomá, že ide o výnimočný deň. 23-ročná Američanka mala na starosti pasažierov, zatiaľ čo jej priateľ Jon Emerson sedel v kokpite. Pilot a letuška práve v ten deň oslavovali výročie.

Lauren síce pravdepodobne čakala nejaké prekvapenie od jej partnera, ale možno by si predstavila skôr kvety či iný drobný darček. Jon to však vymyslel inak. Počas toho, ako sa pred odletom prihováral pasažierom, totiž do svojej reči zakomponoval aj žiadosť o ruku. Najprv cestujúcim povedal, aký je čas ich letu, či počas neho hrozia aj menšie turbulencie a následne im predstavil svoju priateľku.

Prekvapenie, na aké nikdy nezabudne

„Toto je pre Lauren a mňa veľmi špeciálny deň. Lauren je jedna z najlepších letušiek a práve dnes máme výročie,“ začal Jon. „Chcem, aby sme si tento deň zapamätali už navždy. Zvyšok môjho života chcem stráviť práve s ňou,“ oznámil cestujúcim, na čo následne vytiahol zásnubný prsteň, klakol si na jedno koleno a spýtal sa Lauren, či si ho vezme za manžela.

Odpoveď bola nadšené áno, čo Jon nezabudol povedať aj pasažierom a čerstvo zasnúbený pár si vyslúžil veselý potlesk. „Veľmi ma to prekvapilo,“ povedala Lauren pre britský denník Independent. „Jon je naozaj tichý človek s hanblivou povahou, takže to, že ma požiadal o ruku pred pasažiermi bolo pre neho niečo celkom netypické. Ale ja si myslím, že to bolo dokonalé. Väčšinu nášho spoločného času trávime práve v lietadle a v práci, takže načasovanie bolo skutočne skvelé,“ priznala Lauren.

Bude aj svadba na palube lietadla?

Lauren a Jon sa spoznali, ako inak, v práci, keď sa stretli v jednom lietadle. On ako pilot a ona ako letuška. Dlhé prestupy na rôznych miestach po svete a čakania na ďalší let si tak zmenili na akési mini dovolenky. Odvtedy lietajú už len spolu. „Najlepšie na tom, že môj priateľ je pilot, je to, že po ťažkom a dlhom dni je tam vždy niekto pre mňa. Prestupy môžu byť niekedy extrémne nudné a vždy je fajn, ak máte počas nich pri sebe niekoho, s kým môžete tento čas zmeniť na niečo zábavné,“ opísala Lauren.

Jon plánoval žiadosť o ruku dlhé tri mesiace. Bude svadba takisto na palube lietadla? „Myslím, že Jon by určite chcel, aby boli lietadlá nejako zakomponované do našej svadby. Ale myslím, že radšej zvolíme niečo menšie a tichšie len v kruhu našich rodín a priateľov,“ odpovedala Lauren.