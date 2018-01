Dobré noviny

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní KONEČNE BEZBOLESTNE: Českí vedci vynašli jednoduchý spôsob, ako odhaliť vážne choroby tráviacej sústavy

Pacientom s vážnou chorobou svitá na svetlejšie časy. Na diagnostiku stačí obyčajný dych.

— Foto: TASR - Henrich Mišovič

PRAHA 2. decembra - Veľkému množstvu pacientov trpiacich Crohnovou chorobou svitá na lepšie časy. Českí vedci z Ústavu fyzikálnej chémie J. Heyrovského AV ČR v Prahe publikovali vo vedeckom časopise Journal of Breath Research pozitívne výsledky svojho výskumu. Počas výskumu spolupracovali aj s Klinickým a výskumný centrom pre črevné zápaly ISCAR.

Porovnávanie pacientov

Pri svojej práci odborníci porovnávali zloženie dychu zdravých pacientov a pacientov trpiacich Crohnovou chorobou. „Rozbor dychu potvrdil zvýšené množstvo pentánu a ďalších prchavých organických zlúčenín u pacientov so zápalovými ochoreniami vnútorností. V dychu zdravého človeka sa pritom tieto látky vo zvýšenej miere obvykle nenachádzajú,“ priblížil získané poznatky vedúci výskumu Patrik Španiel. Už čoskoro teda bude možné len prostredníctvom dychu odhaliť Crohnovu chorobu či ďalšie ochorenia čriev a tráviacej sústavy.

Vynález okrem rýchlej diagnostiky črevných ochorení odhalí problémy aj detailnejšie, a to pomocou špeciálneho prístroja SIFT-MS. Vedci však zdôrazňujú, že tento spôsob diagnostiky nedosahuje takú kvalitu a nemôže nahradiť priame lekárske vyšetrenie. Môže však pomôcť v prvých štádiách ochorenia. Prístroj by teda slúžil na uľahčenie práce lekárov pri odhaľovaní ochorení a pacienti by sa vyhli nepríjemným vyšetreniam. „Endoskopické a invazívne formy vyšetrenia bývajú fyzicky a psychicky pre pacientov nepríjemné. Nami objavená metóda by však mohla pomôcť problém predčasne indikovať a celý proces vyšetrenia sa zrýchli. To môže v niektorých prípadoch vylúčiť akýkoľvek zásah do ľudského tela,“ prezradili svoje myšlienky a názory vedci.

Čo je Crohnova choroba

Ide o stav, ktorý spôsobuje zápal v stene tráviacej sústavy (opuch a bolesť). Postihnutá môže byť ktorákoľvek časť tráviacej rúry. Približne u tretiny pacientov s Crohnovou chorobou je postihnuté hrubé črevo, pri ďalšej tretine iba tenké črevo a asi pri tretine pacientov je postihnuté aj hrubá, aj tenké črevo.