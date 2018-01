TASR

NHL Winter Classic: Rangers nad Buffalom zvíťazil až po predĺžení

Ostro sledovaný duel pod holým nebom sa uskutočnil pred vyše 41-tisícovou kulisou na štadióne Citi Field, ktorý je domovským stánkom bejzbalistov New York Mets.

Ľavý krídelník NY Rangers J. T. Miller počas prvej tretiny hry NHL Winter Classic proti Buffalo Sabres. 2. januára 2018. — Foto: TASR/AP

New York 2. januára (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v tradičnej novoročnej klasike zámorskej NHL nad Buffalom Sabres 3:2 po predĺžení. Ostro sledovaný duel pod holým nebom sa uskutočnil pred vyše 41-tisícovou kulisou na štadióne Citi Field, ktorý je domovským stánkom bejzbalistov New York Mets.

Rangers v úvode nepotrestali vylúčenie Bogosiana, lenže následne sa gólmi Careyho a Grabnera dostali na koňa. Posledný tím Východnej konferencie v 56. sekunde prostrednej časti znížil zásluhou presilovkového gólu Reinharta a "šabliam" bravúrne vyšiel aj vstup do záverečnej tretiny, keď sa už po 27. sekundách postaral o vyrovnanie Ristolainen. V predĺžení Josefson zbytočným faulom oslabil svoj tím a Miller pohotovou dorážkou rozhodol o víťazstve Rangers.

Ďalšia "klasika" sa uskutoční 3. marca, sily si zmerajú Toronto a Washington.

NHL Winter Classic - sumár: