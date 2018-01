TASR

Real Madrid ponúkne FC Chelsea 120 miliónov libier za Edena Hazarda

Keby sa tento transfer zrealizoval, išlo by o historicky najdrahší prestup na Britských ostrovoch.

Eden Hazard, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Madrid 1. januára (TASR) - Real Madrid má vážny záujem o belgického futbalistu Edena Hazarda. Španielsky veľkoklub ponúkne za kreatívneho stredopoliara FC Chelsea 120 miliónov libier.

Keby sa tento transfer zrealizoval, išlo by o historicky najdrahší prestup na Britských ostrovoch. Hazard má v londýnskom klube zmluvu ešte na dva a pol roka, ale keď ostane v drese "The Blues" ešte ďalší rok, jeho hodnota bude výrazne nižšia. Informoval o tom denník The Sun.