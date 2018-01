TASR

Včera o 21:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Mourinho nevzdáva boj o Griezmanna, ponúka mu 300.000 libier týždenne

Portugalský kouč chcel francúzskeho útočníka vo svojom mužstve už počas letného prestupového obdobia.

Francúzsky futbalový reprezentant Antoine Griezmann, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Manchester 1. januára (TASR) - Tréner Manchestru United José Mourinho sa opäť pokúsi získať Antoinea Griezmanna. Portugalský kouč chcel francúzskeho útočníka vo svojom mužstve už počas letného prestupového obdobia.

Mourinhovi v lete nevyšlo angažovanie futbalistu Atletica Madrid, a tak vtedy k "červeným diablom" prišiel Romelu Lukaku a novú zmluvu podpísal Zlatan Ibrahimovič. "The Special One" chce teraz Griezmannovi ponúknuť zmluvu na 300.000 libier týždenne, čím ho chce prilákať na Old Trafford.