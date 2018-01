TASR

Ashley Young s trojzápasovým dištancom za úmyselný úder lakťom

Kamery odhalili jeho nešportové správanie, ktoré si hlavný rozhodca počas stretnutia nevšimol a FA potrestala hráča United dodatočne.

Hráč Manchesteru United Ashley Young (vľavo), archívna snímka — Foto: TASR/AP

Manchester 1. januára (TASR) - Anglická futbalová asociácia potrestala hráča Manchestru United Ashleyho Younga trojzápasovým dištancom. Dôvodom je úder lakťom do brucha Dušana Tadiča v sobotňajšom ligovom zápase proti Southamptonu.

Kamery odhalili Youngovo nešportové správanie, ktoré si hlavný rozhodca Craig Pawson počas stretnutia nevšimol a FA potrestala hráča United dodatočne. Tadiča prekvapilo Youngovo správanie, pretože podľa vlastných slov ho nijako neprovokoval. "Pýtal som sa ho, prečo to robí. A on mi povedal, že nič neurobil. Je to skúsený futbalista a som z neho sklamaný. Vôbec som to od neho nečakal," opísal celý incident Tadič.

Young určite nenastúpi v pondelkovom zápase Premier League v Evertone, v Pohári FA proti Derby County ani v následnom ligovom súboji proti Stoke City.