KISKA: V dôležitej skúške roka 2017, vo voľbách do VÚC, sme obstáli

Prezident SR zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.

Na snímke prezident SR Andrej Kiska, archívna snímka. — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 1. januára (TASR) – Slovenská republika ako slobodná spoločnosť obstála v najdôležitejšej skúške roka 2017 a to vo voľbách do VÚC. V novoročnom prejave to v pondelok uviedol slovenský prezident Andrej Kiska.

"V novembri pri výbere županov a poslancov zastupiteľstiev samosprávnych krajov sme takmer na hlavu porazili extrémistov tou najsilnejšou zbraňou, akú máme — demokratickými voľbami," zdôraznil.

Zároveň však upozornil na to, že aj keď sa v novembri nepodarilo poraziť "zlo definitívne", odvrátili sme aspoň veľké nebezpečenstvo. "Ako voliči sme sa opäť raz dokázali v dôležitej chvíli rozhodnúť dobre — že SR je a chce zostať sebavedomou, modernou, demokratickou krajinou," dodal.

V nadväznosti na minuloročný prejav podľa neho aj naďalej platí, že Slovensko vo svojej doterajšej histórii nikdy nemalo toľko prostriedkov, aby významne pohlo s riešením jeho najväčších problémov. "Počet ľudí bez práce je rekordne nízky, hospodárstvo krajiny slušne rastie. Ale zároveň platí, že väčšinou chýba politická odvaha, chýba úprimné úsilie a chýba aj to najdôležitejšie — výsledky. V tomto ohľade bol rok 2017 pre Slovensko skôr nepríjemným rokom pravdy," konštatoval prezident Kiska.

Nevíta, že vecnú a rozumnú obsahovú politiku väčšinou vytláčajú na okraj "bezvýznamné a malicherné škriepky", pričom víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému. "Nevytvárajú príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na lepšiu budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom, ktorí ho spravujú," zdôvodnil svoje tvrdenie.

Ľudí prostredníctvom prejavu požiadal, aby v roku 2018 nerobili nepriateľa z každého s iným názorom alebo kritickým postojom k tomu, čo robíme. "Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy," uzavrel.

Prezident Kiska v prejave zablahoželal Slovákom k 25. výročiu vzniku SR. Ocenil, že ľudia dokázali zlepšovať život na Slovensku počas histórie vtedy, keď sústredili pozornosť na úsilie o spravodlivý, bezpečný, slobodný a sociálny štát. "Keď sme nezabúdali na tých, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Keď sme aj v ťažkých a krízových situáciách dokázali vecne diskutovať a hľadať riešenia. Keď sme sa odvážne vzopreli nespravodlivosti a arogancii moci," konštatoval.

"Z ľudsky vyčerpaného, ekonomicky zničeného nevľúdneho skanzenu, ktorý sa spoza železnej opony vynoril na mape slobodného sveta, sme premenili Slovensko na otvorenú, modernú a životaschopnú krajinu. Na štát, ktorý dokázal využiť jedinečný potenciál európskej integrácie, aby sa stal pevnou súčasťou najviac bezpečnej, slobodnej, prosperujúcej a najlepšie spravovanej časti sveta," uzavrel.

Andrej Kiska zároveň uvítal, že Slovensko je vďaka úsiliu ľudí 1. januára 2018 lepším miestom na život, než bolo v ten istý deň v roku 1993.