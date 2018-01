TASR

Dnes o 11:50 čítanie na 5 minút Daňov prvý gól v sezóne, Tatar s asistenciou, Halák striedal

Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre stretnutia už v 3. minúte a nasmeroval tak Jets k suverénnemu víťazstvu.

Na archívnej snímke vľavo slovenský útočník Winnipegu Marko Daňo. — Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marko Daňo sa v noci na pondelok vrátil do zostavy Winnipegu a v silvestrovskom zápase NHL na ľade Edmontonu strelil svoj premiérový gól v sezóne. Dvadsaťtriročný útočník otvoril skóre stretnutia už v 3. minúte a nasmeroval tak Jets k suverénnemu víťazstvu 5:0. Po stretnutí ho vyhlásili za druhú hviezdu zápasu. V drese Oilers sa predstavil jeho krajan Andrej Sekera.

Daňo odohral svoj prvý duel za Winnipeg od 27. októbra. Po zranení centra Marka Scheifeleho dostal šancu v dueli s Edmontonom a chopil sa jej výborne. Slovenský útočník, ktorý nastúpil vo štvrtom útoku Jets, skóroval v čase 2:34 z prvej strely hostí na bránku. Presadil sa po peknej kombinácii, keď si vymenil puk s Mattom Hendricksom a zakončil zblízka do odkrytej bránky. "Bola to krásna akcia. Začal ju Ben Chiarot, prihral mi puk, ja som ho posunul Hendricksovi a ten ma našiel voľného na 'zadných dverách, takže mi stačilo zasunúť puk do prázdnej bránky. Bol to skvelý pocit a výborná akcia mojich dvoch spoluhráčov. Ja som len zlízol odmenu," povedal pre oficiálny web profiligy Daňo, ktorý odohral osem a pol minútxy a zapísal si aj plusový bod.

Trenčiansky odchovanec sa po slabšom úvode sezóny vytratil zo zostavy Jets, v ktorej chýbal 30-krát v rade. Svojej šance sa dočkal v záverečnom zápase kalendárneho roka a v siedmom tohtosezónnom štarte dal svoj premiérový gól a dosiahol prvý bod v ročníku. "Marko je úžasný spoluhráč. Nikdy sa na nič nesťažoval, každý deň prinášal do tímu pozitívnu náladu a tvrdo drel na tréningoch. Keď prišla jeho príležitosť, bol schopný ju využiť. Klobúk dolu pred chalanmi, ktorí nenastupujú pravidelne, špeciálne pred Markom, ktorý mal dnes veľký vplyv na výsledok zápasu," pochválil Daňa kapitán "tryskáčov" Blake Wheeler.

Svoje tretie čisté konto v sezóne a deviate v profiligovej kariére vychytal brankár Jets Connor Hellebuyck, ktorý zlikvidoval všetkých 35 súperových striel. Kým Winnipeg vyhral tretí zápas po sebe, trápiaci sa Oilers ich tri po sebe prehrali.

Zo Slovákov bodoval v noci aj Tomáš Tatar, ktorý asistenciou prispel k triumfu Detroitu 4:1 nad Pittsburghom. Najvýraznejšou mierou sa pod víťazstvo Red Wings podpísal švédsky krídelník Gustav Nyquist, ktorý strelil dva góly, vrátane svojho jubilejného 100. v kariére. O čestný úspech Penguins sa postaral Jevgenij Malkin. Útočník Pittsburghu Riley Sheahan odohral svoj prvý zápas proti bývalému klubu od októbrovej výmeny.

V akcii bol brankár Jaroslav Halák, ktorého New York Islanders si odniesol z ľadu Colorada výprask 1:6. Halák odchytal prvé dve tretiny, inkasoval päť gólov z 35 striel, pred treťou tretinou ho vystriedal v bránke hostí Nemec Thomas Greiss. K tretej výhre Colorada z posledných štyroch zápasov pomohol dvoma gólmi a asistenciou Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon nazbieral takisto tri body v podobe asistencií. "Ostrovania" prehrali vonku šiesty zápas v rade. "Hrali sme biedne, nesnažili sme sa tak ako súper. Sme sklamaní, musíme sa všetci pozrieť do zrkadla," sypal si popol na hlavu kapitán Islanders John Tavares. Duel nedohral domáci Sven Andrighetto pre zranenie nohy.

Toronto s obrancom Martinom Marinčinom prehralo na ľade nováčika Las Vegas 3:6. Hlavnou postavou duelu bol švédsky center William Karlsson, ktorý strelil historicky prvý hetrik Golden Knights v NHL a pridal k nemu aj jednu asistenciu. Bol to zároveň jeho premiérový hetrik v prestížnej zámorskej súťaži. "Rytieri" predĺžili sériu víťazstiev na sedem zápasov celkovo a päť na domácom ľade. Bodovali už v 12. dueli v rade a s 11 triumfami v decembri vytvorili nový nováčikovský rekord v počte víťazstiev v jednom mesiaci. Maple Leafs nestačili ani dva presné zásahy mladého ofenzívneho lídra Austona Matthewsa, ktorý dosiahol métu 100 bodov v NHL. Potreboval na ňu iba 112 zápasov, čo je tretí najnižší počet v klubovej histórii od sezóny 1943/44.

Chicago so slovenským útočníkom Richardom Pánikom dokázalo zmazať trojgólové manko, no napokon prehralo v Calgary 3:4 po predĺžení. Víťazný gól "plameňov" dal v prvej minúty extračasu obranca Mark Giordano. Pánik odohral 16 minút a pripísal si jednu plusku, nebodoval už v 11. zápase po sebe.

Najlepší tím ligy Tampa Bay vyhrala v Columbuse hladko 5:0. Ruský brankár "bleskov" Andrej Vasilevskij zastavil všetkých 21 súperových striel pri svojom piatom shutoute v sezóne a deviatom v profiligovej kariére. S 25 výhrami v sezóne si zároveň utvoril osobné maximum. Center Lightning Tyler Johnson strelil dva góly v úvode druhej tretiny, pričom ten prvý bol víťazný a zároveň jeho okrúhly 100. v NHL.

Dallas skrotil "žralokov" zo San Jose, ktorým doma nadelil poltucet. Brankár Stars Ben Bishop sa na vysokom triumfe 6:0 podieľal 26 úspešnými zákrokmi a vychytal už štvrtú "nulu" v sezóne. Dvoma gólmi prispel k štvrtej výhre Dallasu z posledných piatich súbojov Tyler Pitlick. Ruský útočník "hviezd" Alexander Radulov utrpel bližšie nešpecifikované zranenie hornej časti tela.